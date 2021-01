Handlovská samospráva ponúka na predaj kolkáreň aj historické domy

Handlová 2. januára (TASR) - Mesto Handlová ponúka na predaj kolkáreň aj historické domy. Do svojho rozpočtu tak môže získať desaťtisíce eur. Zámer predať prebytočný majetok formou obchodných verejných súťaží odobrili i mestskí poslanci, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Mesto už vyhlásilo niekoľko verejných súťaží na predaj kolkárne, žiadna však doteraz úspešná nebola. "Naposledy sme ju vyhlásili vlani v júni s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom zníženou o 25 percent vo výške 72.000 eur. Do súťaže sa nikto neprihlásil," spomenula Paulínyová.



V októbri 2020 dostalo mesto podľa nej ponuku na kúpu kolkárne a pozemkov za sumu 72.000 eur od handlovskej spoločnosti. "Firma chce nehnuteľnosť zrekonštruovať a vytvoriť v nej priestory určené na obchodné a neziskové účely. Mestské zastupiteľstvo preto schválilo zámer predať prebytočný majetok mesta. Minimálna východisková kúpna cena je 72.000 eur," doplnila.



Samospráva chce predať i budovu na Partizánskej ulici. "Objekt je klasifikovaný ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia. Spolu s budovou ponúka na predaj aj parcelu o výmere 223 metrov štvorcových. Minimálna východisková kúpna cena je 49.832,59 eura," priblížila Paulínyová.



Radnica na predaj ponúka i dom v Novej Lehote v blízkosti cesty prvej triedy, ktorý dali do užívania ešte v roku 1910 a spolu s ním i dva pozemky. Minimálnu kúpnu cenu stanovila na 13.080,53 eura. Predať sa snaží i budovu na dolnom konci s pozemkom na ulici Prievidzská. Rodinný dom dali do užívania ešte v roku 1890, v súčasnosti nie je udržiavaný. "V roku 2020 bol v dome rozsiahly požiar drevených konštrukcií krovu a stropov. Jeho následkom došlo k vážnym statickým poruchám prvkov dlhodobej životnosti. Minimálna kúpna cena je 2475,41 eura," dodala Paulínyová.



Záujemcovia o nehnuteľnosti môžu svoje ponuky k obchodným verejným súťažiam predkladať do 29. januára. Podmienky nájdu na internetovej stránke mesta.