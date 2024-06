Handlovské lesy vybudujú pozorovateľňu i turistickú útulňu

Handlová 14. júna (TASR) - Handlovské lesy vybudujú na pozemkoch, ktoré spravujú, lesnú pozorovateľňu, turistickú útulňu i náučný chodník. Nezisková organizácia bude projekt ľahkej turistickej infraštruktúry financovať z Programu rozvoja vidieka, na tento účel jej riadiaci orgán schválil 350.000 eur.



"Projekt na podporu ľahkej turistickej infraštruktúry mesta Handlová mestská nezisková organizácia Handlovské lesy podávala ešte v roku 2022. Rok a pol tak trvalo vyhodnotenie výzvy," spomenula pre TASR primátorka mesta a členka dozornej rady neziskovej organizácie Silvia Grúberová.



Riadiaci orgán podľa nej schválil organizácii projekt v plnom rozsahu. "Pôjde o sumu 350.000 eur a dominantné aktivity sú tri. Jednak je to výstavba rozhľadne alebo pozorovateľne, potom je to vybudovanie útulne na trase Cesty hrdinov SNP a vybudovanie náučného chodníka Biela skala s viacerými zastávkami, ktoré majú veľký význam pre Handlovú a Handlovčanov," priblížila a spresnila, že ide o prameň rieky Handlovka či piaty stupeň ochrany pásma lesov.



Lesnú pozorovateľňu z lepeného lamelového dreva s výškou 13,5 metra chcú Handlovské lesy umiestniť na Troch studničkách. Turistická útulňa bude drevená, vybavená základným mobiliárom a vnútorným ohniskom. Náučný chodník s dĺžkou 1044 metrov spojí chatu Martinka, ktorú bude mať organizácia v nájme od Lesov SR, s pralesom Biela skala a obsahovať bude desať informačných zariadení.



Mestská nezisková organizácia podľa jej riaditeľa Jozefa Maďara pracuje na báze dobrovoľníctva, samotné vypracovanie projektu označil za náročné a na výsledok si Handlovčania počkajú. "Najprv budeme musieť riešiť rôzne administratívne záležitosti, prieskumy a následne pôjde projekt do realizácie hodnotných aktivít," ozrejmil Maďar.



Aktivity si nevyžadujú spolufinancovanie zo strany neziskovej organizácie či mesta.



Neziskovú organizáciu Handlovské lesy založilo mesto v roku 2020 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb s vypracovaním projektov súvisiacich s tvorbou a ochranou životného prostredia.