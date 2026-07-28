Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. júl 2026Meniny má Krištof
< sekcia Ekonomika

Handlovský dodávateľ tepla pokračuje s modernizáciou rozvodov v meste

.
Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Cieľom investície je zabezpečiť spoľahlivejšie, efektívnejšie a ekologickejšie zásobovanie teplom.

Autor TASR
Handlová 28. júla (TASR) - Spoločnosť KMET Handlová pokračuje s rozsiahlou rekonštrukciou tepelných rozvodov na území Handlovej. Práce sú súčasťou projektu zameraného na modernizáciu systému výroby a distribúcie tepla v meste, cieľom investície je zabezpečiť spoľahlivejšie, efektívnejšie a ekologickejšie zásobovanie teplom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Projekt Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová - Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla realizuje handlovská spoločnosť v spolupráci so zhotoviteľom, bratislavskou firmou ERIGOM. „Stavebné práce realizujú v intraviláne mesta na viacerých uliciach, medzi ktoré patria Potočná, Pekárska, Partizánska, Železničiarska, Námestie baníkov, Poštová, Československej armády, Mostná, Morovnianska cesta, Okružná a ich okolie,“ spresnila Paulínyová.

Práce firmy zabezpečujú postupne a ich priebeh je do určitej miery závislý od klimatických podmienok. „Počas realizácie môže na niektorých miestach dôjsť k dočasnému zvýšeniu hlučnosti, prašnosti alebo k obmedzeniu prístupových komunikácií či prerušeniu dodávky teplej vody. Zhotoviteľ sa usiluje vykonať všetky práce v čo najkratšom čase a minimalizovať dosah na každodenný život obyvateľov,“ podotkla hovorkyňa mesta.

O postupe rekonštrukcie podľa nej informuje obyvateľov radnica prostredníctvom svojich informačných kanálov, aktuálny harmonogram prác zverejňuje i na webe mesta. O prípadných odstávkach vody informujú firmy obyvateľov dotknutých bytových domov prostredníctvom oznamu na vchodoch.

Plánovaný termín ukončenia stavebných prác je do 30. septembra. Po ich dokončení získa mesto modernejšiu tepelnú infraštruktúru a zastabilizovanie vykurovania na dlhšie obdobie,“ dodala Paulínyová.

Zásadnou zmenou modernizácie rozvodov v Handlovej je zmena vykurovacieho média, spoločnosť, ktorá investíciu za približne 17 miliónov eur realizuje, prejde od zemného plynu na biomasu.

KMET Handlová je v meste dominantným subjektom v energetike s licenciou na výrobu a rozvod tepla. Minoritným akcionárom spoločnosti s desaťpercentným podielom je mesto Handlová. V baníckom meste dodáva teplo z centrálnych zdrojov od roku 2005.
.

Neprehliadnite

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla