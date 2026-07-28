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Handlovský dodávateľ tepla pokračuje s modernizáciou rozvodov v meste
Cieľom investície je zabezpečiť spoľahlivejšie, efektívnejšie a ekologickejšie zásobovanie teplom.
Autor TASR
Handlová 28. júla (TASR) - Spoločnosť KMET Handlová pokračuje s rozsiahlou rekonštrukciou tepelných rozvodov na území Handlovej. Práce sú súčasťou projektu zameraného na modernizáciu systému výroby a distribúcie tepla v meste, cieľom investície je zabezpečiť spoľahlivejšie, efektívnejšie a ekologickejšie zásobovanie teplom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Projekt Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová - Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla realizuje handlovská spoločnosť v spolupráci so zhotoviteľom, bratislavskou firmou ERIGOM. „Stavebné práce realizujú v intraviláne mesta na viacerých uliciach, medzi ktoré patria Potočná, Pekárska, Partizánska, Železničiarska, Námestie baníkov, Poštová, Československej armády, Mostná, Morovnianska cesta, Okružná a ich okolie,“ spresnila Paulínyová.
Práce firmy zabezpečujú postupne a ich priebeh je do určitej miery závislý od klimatických podmienok. „Počas realizácie môže na niektorých miestach dôjsť k dočasnému zvýšeniu hlučnosti, prašnosti alebo k obmedzeniu prístupových komunikácií či prerušeniu dodávky teplej vody. Zhotoviteľ sa usiluje vykonať všetky práce v čo najkratšom čase a minimalizovať dosah na každodenný život obyvateľov,“ podotkla hovorkyňa mesta.
O postupe rekonštrukcie podľa nej informuje obyvateľov radnica prostredníctvom svojich informačných kanálov, aktuálny harmonogram prác zverejňuje i na webe mesta. O prípadných odstávkach vody informujú firmy obyvateľov dotknutých bytových domov prostredníctvom oznamu na vchodoch.
„Plánovaný termín ukončenia stavebných prác je do 30. septembra. Po ich dokončení získa mesto modernejšiu tepelnú infraštruktúru a zastabilizovanie vykurovania na dlhšie obdobie,“ dodala Paulínyová.
Zásadnou zmenou modernizácie rozvodov v Handlovej je zmena vykurovacieho média, spoločnosť, ktorá investíciu za približne 17 miliónov eur realizuje, prejde od zemného plynu na biomasu.
KMET Handlová je v meste dominantným subjektom v energetike s licenciou na výrobu a rozvod tepla. Minoritným akcionárom spoločnosti s desaťpercentným podielom je mesto Handlová. V baníckom meste dodáva teplo z centrálnych zdrojov od roku 2005.
Projekt Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová - Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla realizuje handlovská spoločnosť v spolupráci so zhotoviteľom, bratislavskou firmou ERIGOM. „Stavebné práce realizujú v intraviláne mesta na viacerých uliciach, medzi ktoré patria Potočná, Pekárska, Partizánska, Železničiarska, Námestie baníkov, Poštová, Československej armády, Mostná, Morovnianska cesta, Okružná a ich okolie,“ spresnila Paulínyová.
Práce firmy zabezpečujú postupne a ich priebeh je do určitej miery závislý od klimatických podmienok. „Počas realizácie môže na niektorých miestach dôjsť k dočasnému zvýšeniu hlučnosti, prašnosti alebo k obmedzeniu prístupových komunikácií či prerušeniu dodávky teplej vody. Zhotoviteľ sa usiluje vykonať všetky práce v čo najkratšom čase a minimalizovať dosah na každodenný život obyvateľov,“ podotkla hovorkyňa mesta.
O postupe rekonštrukcie podľa nej informuje obyvateľov radnica prostredníctvom svojich informačných kanálov, aktuálny harmonogram prác zverejňuje i na webe mesta. O prípadných odstávkach vody informujú firmy obyvateľov dotknutých bytových domov prostredníctvom oznamu na vchodoch.
„Plánovaný termín ukončenia stavebných prác je do 30. septembra. Po ich dokončení získa mesto modernejšiu tepelnú infraštruktúru a zastabilizovanie vykurovania na dlhšie obdobie,“ dodala Paulínyová.
Zásadnou zmenou modernizácie rozvodov v Handlovej je zmena vykurovacieho média, spoločnosť, ktorá investíciu za približne 17 miliónov eur realizuje, prejde od zemného plynu na biomasu.
KMET Handlová je v meste dominantným subjektom v energetike s licenciou na výrobu a rozvod tepla. Minoritným akcionárom spoločnosti s desaťpercentným podielom je mesto Handlová. V baníckom meste dodáva teplo z centrálnych zdrojov od roku 2005.