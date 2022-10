Handlovú budú odmeny zamestnancom vo verejnej správe stáť 200.000 eur

Handlová 1. októbra (TASR) - Odmeny zamestnancom vo verejnej správe vyjdú samosprávu Handlovej na takmer 200.000 eur. Financie vyčlenilo v príslušných programoch v rámci štvrtej zmeny rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní tento týždeň schválili mestskí poslanci. Radnica sa v tejto súvislosti plánuje obrátiť aj na Ministerstvo financií SR v otázke prípadnej kompenzácie výdavkov.



Štvrtou zmenou samospráva reagovala i na vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30. júnu a hlavne na podpísanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v podobe vyčlenenia odmeny vo výške 500 eur, s ktorým rozpočet pôvodne nepočítal, načrtol vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Peter Mendel.



"Keďže príjmová časť je značne obmedzená v nadväznosti na zvyšovania príjmu podielovej dane, mesto muselo hľadať prostriedky vo výdavkovej časti, kde sme museli niektoré položky, ktoré sa doposiaľ nečerpali a neočakávame ich čerpanie do konca roka alebo sme sa so správcami jednotlivých kapitol dohodli, že ich nebudú čerpať v nadimenzovanej výške," vysvetlil Mendel.



Rozpočtová zmena v podobe zvýšenia celkových príjmov, ako i celkových výdavkov, vo výške 306.000 eur tak podľa neho vznikla hlavne preto, aby mesto uspokojilo mzdové nároky na odmeny zamestnancov mestského úradu a mestských organizácií. "Mesto zatiaľ nedostalo plnú refundáciu na odmeny, dostali sme len na matriku, oblasť životného prostredia, stavebný úrad, čo predstavuje 2000 eur, čo je v porovnaní s čiastkou takmer 200.000 eur len chabá náplasť," skonštatoval.



Samospráva rovnako zafinancuje novú trasu verejného vodovodu v Novej Lehote, ktorého je mesto vlastníkom. Poruchu na existujúcom vodovode objavili ešte v auguste tohto roka, na základe dohody so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou sa preto dohodlo na riešení, ktoré v krátkom čase zabezpečí zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Na tento účel bude čerpať z rezervného fondu mesta 40.000 eur s tým, že 6000 eur vyčlenilo na projektovú dokumentáciu a 34.000 eur na samotné práce. Po čerpaní mu vo fonde zostane takmer 300.000 eur.