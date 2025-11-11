< sekcia Ekonomika
Handlovú čaká modernizácia tepelných rozvodov, vykurovať bude biomasou
Spoločnosť KMET Handlová, ktorá investíciu za približne 17 miliónov eur realizuje, prejde od zemného plynu na biomasu.
Autor TASR
Handlová 11. novembra (TASR) - Mesto Handlová čaká modernizácia tepelných rozvodov. Zásadnou zmenou je zmena vykurovacieho média, spoločnosť KMET Handlová, ktorá investíciu za približne 17 miliónov eur realizuje, prejde od zemného plynu na biomasu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Cieľom tejto investície je vybudovanie moderného, ekonomicky efektívneho a účinného centrálneho zdroja tepla vrátane rozvodov a dlhodobá garancia stabilnej ceny za teplo,“ uviedla Paulínyová.
Predseda predstavenstva spoločnosti Miroslav Sádecký spresnil, že spoločnosť prechádza od zemného plynu na biomasu na báze technológie ORC, čo znamená kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. Samotný využiteľný tepelný výkon bude približne štyri megawatty a elektrický výkon jeden megawatt elektrickej energie.
„Spoločnosť podľa jej konateľa už zabezpečila celý proces verejného obstarávania, vysúťažila všetkých dodávateľov na rôzne časti a etapy projektu - technologickú, stavebnú, takisto aj montážnu. Prvé dve stavby - zdroj tepla a elektrickej energie, ako aj hlavné teplovodné potrubie už realizujú v areáli bývalých baní,“ priblížila Paulínyová.
Výstavbu rozvodov bude firma zabezpečovať od jesene tohto roka do konca septembra 2026, pričom rozvody budú nové v celkovej dĺžke 8,8 kilometra. Spoločnosť vybuduje primárny rozvod spájajúci jednotlivé mestské časti. Investičné náklady na projekt sú v celkovej hodnote približne 17 miliónov eur. „Je to naozaj veľký projekt a významne zmení tepelné hospodárstvo v meste. Je financovaný z modernizačného fondu, výška príspevku je približne 73 percent,“ ozrejmil Sádecký.
Do fixnej zložky tepla sa započíta približne 27 percent investície, čo by podľa spoločnosti nemalo mať významný vplyv na cenu tepla. „Firma predpokladá, že na najbližších 15 až 20 rokov nebudú potrebné ďalšie investície. Tým, že sa jednorazovo zainvestuje viac peňazí do fixnej zložky, cena bude stabilná na dlhšie obdobie. Funkčné zostanú aj plynové kotle, ktoré sa budú využívať len v prípade potreby,“ dodala Paulínyová.
Firma je v meste dominantným subjektom v energetike s licenciou na výrobu a rozvod tepla. Jeho minoritným akcionárom s desaťpercentným podielom je mesto Handlová. V baníckom meste dodáva teplo z centrálnych zdrojov od roku 2005.
