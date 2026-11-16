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Hansen v Mexiku posilňuje vzťahy medzi agrosektormi
Návšteva má spojiť európskych výrobcov a podniky v agropotravinárskom sektore s mexickými kupujúcimi, dovozcami a distribútormi.
Autor TASR
Brusel 16. novembra (TASR) - Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen odcestoval v pondelok do Mexika. Cieľom jeho pracovnej návštevy je posilniť obchodné väzby medzi agropotravinárskymi sektormi a otvoriť nové obchodné príležitosti medzi EÚ a Mexikom, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že Hansen, ktorý bude v Mexiku do štvrtka (19. 11.), chce posilniť obchodné väzby medzi Európskou úniou a Mexikom. Na tento účel ho sprevádza delegácia na vysokej úrovni, ktorá zastupuje rekordný počet 119 európskych spoločností a organizácií z kľúčových sektorov európskeho agropotravinárskeho priemyslu.
Návšteva má spojiť európskych výrobcov a podniky v agropotravinárskom sektore s mexickými kupujúcimi, dovozcami a distribútormi a zároveň uľahčiť výmenu informácií o podmienkach prístupu na trh a príležitostiach, ktoré ponúka modernizovaná Globálna dohoda medzi EÚ a Mexikom.
Eurokomisár bude mať viacero pracovných stretnutí s obchodnými delegáciami zameranými na konkrétne sektory s cieľom identifikovať nové obchodné príležitosti pre európske podniky v Mexiku.
V utorok sa komisár stretne s predsedom Mexickej národnej poľnohospodárskej rady Jorgem Estevom Recolonsom a budú diskutovať o spoločnom záujme EÚ a Mexika posilniť diverzifikáciu a odolnosť agropotravinárskeho obchodu.
V stredu sa Hansen zúčastní na obchodnom fóre EÚ a Mexika o obchodných vzťahoch v oblasti poľnohospodárstva a potravín. Po podujatí sa stretne s mexickou ministerkou poľnohospodárstva Columbou Lópezovou, aby prediskutovali pokrok v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení a prístupu na trh v kontexte obchodnej dohody medzi EÚ a Mexikom.
Komisár navštívi aj mexický Senát, kde sa zúčastní na výmene názorov so zástupcami a predsedami Spoločného parlamentného výboru EÚ a Mexika, Výboru pre poľnohospodárstvo a Výboru pre hospodárstvo. Spoločne budú diskutovať o vyhliadkach obchodnej dohody medzi EÚ a Mexikom. Hansen sa tiež stretne so zástupcami Organizácie pre medzinárodnú sieť zemepisných označení a Medziamerického inštitútu pre spoluprácu v poľnohospodárstve, aby prediskutovali posilnenie medzinárodnej ochrany zemepisných označení a podporu udržateľného poľnohospodárstva.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že Hansen, ktorý bude v Mexiku do štvrtka (19. 11.), chce posilniť obchodné väzby medzi Európskou úniou a Mexikom. Na tento účel ho sprevádza delegácia na vysokej úrovni, ktorá zastupuje rekordný počet 119 európskych spoločností a organizácií z kľúčových sektorov európskeho agropotravinárskeho priemyslu.
Návšteva má spojiť európskych výrobcov a podniky v agropotravinárskom sektore s mexickými kupujúcimi, dovozcami a distribútormi a zároveň uľahčiť výmenu informácií o podmienkach prístupu na trh a príležitostiach, ktoré ponúka modernizovaná Globálna dohoda medzi EÚ a Mexikom.
Eurokomisár bude mať viacero pracovných stretnutí s obchodnými delegáciami zameranými na konkrétne sektory s cieľom identifikovať nové obchodné príležitosti pre európske podniky v Mexiku.
V utorok sa komisár stretne s predsedom Mexickej národnej poľnohospodárskej rady Jorgem Estevom Recolonsom a budú diskutovať o spoločnom záujme EÚ a Mexika posilniť diverzifikáciu a odolnosť agropotravinárskeho obchodu.
V stredu sa Hansen zúčastní na obchodnom fóre EÚ a Mexika o obchodných vzťahoch v oblasti poľnohospodárstva a potravín. Po podujatí sa stretne s mexickou ministerkou poľnohospodárstva Columbou Lópezovou, aby prediskutovali pokrok v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení a prístupu na trh v kontexte obchodnej dohody medzi EÚ a Mexikom.
Komisár navštívi aj mexický Senát, kde sa zúčastní na výmene názorov so zástupcami a predsedami Spoločného parlamentného výboru EÚ a Mexika, Výboru pre poľnohospodárstvo a Výboru pre hospodárstvo. Spoločne budú diskutovať o vyhliadkach obchodnej dohody medzi EÚ a Mexikom. Hansen sa tiež stretne so zástupcami Organizácie pre medzinárodnú sieť zemepisných označení a Medziamerického inštitútu pre spoluprácu v poľnohospodárstve, aby prediskutovali posilnenie medzinárodnej ochrany zemepisných označení a podporu udržateľného poľnohospodárstva.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)