Hapag-Lloyd a Maersk spoja svoje sily v novej aliancii

Hamburg 17. januára (TASR) - Lodné spoločnosti Hapag-Lloyd a Maersk chcú spojiť svoje sily a od začiatku budúceho roka plánujú dlhodobú alianciu. Cieľom partnerstva je zvýšiť spoľahlivosť dodávok zákazníkom a zvládnuť výzvy súvisiace s transformáciou na klimaticky neutrálnu nákladnú dopravu, oznámili v stredu oba podniky v spoločnom vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Aliancia pod názvom "Gemini Cooperation" má začať fungovať vo februári 2025. Obaja partneri začiatkom budúceho roka vystúpia zo svojich predchádzajúcich aliancií s inými lodnými spoločnosťami. V januári budúceho roka nemecká spoločnosť Hapag-Lloyd opustí spojenectvo "THE Alliance" s lodnými spoločnosťami ONE z Japonska, Yang Ming z Taiwanu a HMM z Južnej Kórey. Dánsky prepravca Maersk a najväčšia svetová lodná spoločnosť MSC už začiatkom roka 2023 oznámili, že svoju alianciu "2M" zrušia v januári 2025.



Podľa poradenskej spoločnosti Alphaliner, ktorá sa špecializuje na nákladnú lodnú dopravu, je Maersk svetovou dvojkou v kontajnerovej preprave s flotilou viac ako 670 lodí. Hapag-Lloyd je na piatom mieste s necelými 270 loďami. Do aliancie nebudú začlenené celé flotily budúcich partnerov. Podľa tlačovej správy bude nová spolupráca zahŕňať približne 290 lodí s celkovou kapacitou 3,4 milióna štandardných kontajnerov (TEU). Maersk sa bude na na tejto kapacite podieľať 60 percentami, na Hapag-Lloyd pripadne zvyšných 40 percent.