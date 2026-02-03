Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Ekonomika

Hapag-Lloyd a Maersk vrátia plavby cez Červené more a Suezský prieplav

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Maersk je druhou najväčšou kontajnerovou prepravnou spoločnosťou na svete po skupine MSC.

Autor TASR
Hamburg 3. februára (TASR) - Najväčšia nemecká kontajnerová lodná spoločnosť Hapag-Lloyd a dánsky gigant lodnej dopravy Maersk spoločne obnovia plavby cez Červené more a Suezský prieplav. Lode sa budú plaviť pod ochranou jednotiek námorníctva, oznámila v utorok nemecká spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Službu IMX, ktorá spája Indiu a Blízky východ so Stredozemným morom, plánujú spoločnosti obnoviť od polovice februára. Mnohé kontajnerové lodné spoločnosti od konca roka 2023 pre útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori presmerovali svoje plavidlá z pôvodnej trasy cez Suezský prieplav na omnoho dlhšiu trasu okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. Táto trasa trvá lodiam o dva až tri týždne dlhšie, čo pre firmy znamená výrazný rast nákladov.

Maersk je druhou najväčšou kontajnerovou prepravnou spoločnosťou na svete po skupine MSC. Od minulého roka spolupracuje s nemeckou spoločnosťou Hapag-Lloyd, svetovou päťkou v odvetví, v rámci lodnej aliancie s názvom Gemini Cooperation.
.

Neprehliadnite

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku