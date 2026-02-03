< sekcia Ekonomika
Hapag-Lloyd a Maersk vrátia plavby cez Červené more a Suezský prieplav
Maersk je druhou najväčšou kontajnerovou prepravnou spoločnosťou na svete po skupine MSC.
Autor TASR
Hamburg 3. februára (TASR) - Najväčšia nemecká kontajnerová lodná spoločnosť Hapag-Lloyd a dánsky gigant lodnej dopravy Maersk spoločne obnovia plavby cez Červené more a Suezský prieplav. Lode sa budú plaviť pod ochranou jednotiek námorníctva, oznámila v utorok nemecká spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Službu IMX, ktorá spája Indiu a Blízky východ so Stredozemným morom, plánujú spoločnosti obnoviť od polovice februára. Mnohé kontajnerové lodné spoločnosti od konca roka 2023 pre útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori presmerovali svoje plavidlá z pôvodnej trasy cez Suezský prieplav na omnoho dlhšiu trasu okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. Táto trasa trvá lodiam o dva až tri týždne dlhšie, čo pre firmy znamená výrazný rast nákladov.
Maersk je druhou najväčšou kontajnerovou prepravnou spoločnosťou na svete po skupine MSC. Od minulého roka spolupracuje s nemeckou spoločnosťou Hapag-Lloyd, svetovou päťkou v odvetví, v rámci lodnej aliancie s názvom Gemini Cooperation.
Službu IMX, ktorá spája Indiu a Blízky východ so Stredozemným morom, plánujú spoločnosti obnoviť od polovice februára. Mnohé kontajnerové lodné spoločnosti od konca roka 2023 pre útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori presmerovali svoje plavidlá z pôvodnej trasy cez Suezský prieplav na omnoho dlhšiu trasu okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. Táto trasa trvá lodiam o dva až tri týždne dlhšie, čo pre firmy znamená výrazný rast nákladov.
Maersk je druhou najväčšou kontajnerovou prepravnou spoločnosťou na svete po skupine MSC. Od minulého roka spolupracuje s nemeckou spoločnosťou Hapag-Lloyd, svetovou päťkou v odvetví, v rámci lodnej aliancie s názvom Gemini Cooperation.