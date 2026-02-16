Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hapag-Lloyd kupuje izraelského konkurenta Zim za 4,2 miliardy USD

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Transakcia bude vyžadovať súhlas štátu Izrael, akcionárov Zim a regulátorov.

Autor TASR
Hamburg 16. februára (TASR) - Nemecká prepravná spoločnosť Hapag-Lloyd kupuje izraelského konkurenta Zim Integrated Shipping Services za 4,2 miliardy USD (3,54 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy The Wall Street Journal.

Nemecký koncern v pondelok oznámil, že podpísal dohodu o kúpe za 35 USD za akciu Zim v hotovosti. Dohodu predtým schválili obe strany. Cena predstavuje prémiu vo výške 65 % oproti piatkovej (13. 2.) záverečnej cene akcií Zim na úrovni 21,18 USD.

Hapag uviedol, že transakciu bude financovať z vlastných hotovostných rezerv a externého financovania vo výške do 2,5 miliardy USD. Podľa nemeckej spoločnosti by sa akvizícia mala dokončiť do konca tohto roka.

Firma Zim je v Izraeli považovaná za strategické aktívum, preto štát vlastní takzvanú zlatú akciu, ktorá mu dáva kontrolu nad vybranými strategickými rozhodnutiami vrátane vlastníckych zmien.

Hapag-Lloyd sa preto dohodol s investičnou skupinou FIMI Opportunity Funds na vytvorení spoločnosti pod jej kontrolou, ktorá prevezme záväzky vyplývajúce zo špeciálnych práv štátu. Podľa dohody bude do novej spoločnosti prevedených 12 lodí a aktíva potrebné na prevádzku troch obchodných liniek, a to buď z Hapag-Lloyd, alebo zo Zim.

Transakcia bude vyžadovať súhlas štátu Izrael, akcionárov Zim a regulátorov.

(1 EUR = 1,1855 USD)
