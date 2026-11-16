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Hapag-Lloyd obnovuje prepravu tovarov cez Suezský prieplav
Plavby nákladných lodí cez Červené more sa výrazne obmedzili v októbri 2023, keď vypukla vojna v Gaze a jemenskí povstalci začali útočiť na plavidlá v oblasti.
Autor TASR
Hamburg 16. novembra (TASR) - Nemecký lodiarsky koncern Hapag-Lloyd obnovuje kontajnerovú prepravu cez Suezský prieplav a Červené more. Informácie spoločnosti zverejnené v pondelok priniesla agentúra DPA.
Plavby nákladných lodí cez Červené more sa výrazne obmedzili v októbri 2023, keď vypukla vojna v Gaze a jemenskí povstalci začali útočiť na plavidlá v oblasti. V reakcii na tento vývoj lodiarske firmy presmerovali svoje obchodné lode smerujúce do Ázie na podstatne dlhšiu trasu okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. Neskôr sa situácia čiastočne upokojila, avšak na jar 2026 po útoku Izraela a USA na Irán sa útoky jemenských povstalcov na plavidlá v Červenom mori obnovili.
Situácia na Blízkom východe sa následne menila, v auguste tohto roka však generálny riaditeľ Hapag-Lloyd Rolf Habben Jansen oznámil, že firma plavbu cez Suezský prieplav a Červené more postupne obnoví. Podľa neho je bezpečnostná situácia v regióne lepšia než na začiatku roka a k útokom na kontajnerové plavidlá dochádza iba sporadicky. Naďalej však budú pozorne sledovať vývoj situácie a v prípade zmien zákazníkov včas informovať.
Plavby nákladných lodí cez Červené more sa výrazne obmedzili v októbri 2023, keď vypukla vojna v Gaze a jemenskí povstalci začali útočiť na plavidlá v oblasti. V reakcii na tento vývoj lodiarske firmy presmerovali svoje obchodné lode smerujúce do Ázie na podstatne dlhšiu trasu okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. Neskôr sa situácia čiastočne upokojila, avšak na jar 2026 po útoku Izraela a USA na Irán sa útoky jemenských povstalcov na plavidlá v Červenom mori obnovili.
Situácia na Blízkom východe sa následne menila, v auguste tohto roka však generálny riaditeľ Hapag-Lloyd Rolf Habben Jansen oznámil, že firma plavbu cez Suezský prieplav a Červené more postupne obnoví. Podľa neho je bezpečnostná situácia v regióne lepšia než na začiatku roka a k útokom na kontajnerové plavidlá dochádza iba sporadicky. Naďalej však budú pozorne sledovať vývoj situácie a v prípade zmien zákazníkov včas informovať.