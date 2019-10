Harbuľák: Nárast ceny práce je jedným z problémov cestovného ruchu

Žilina 23. októbra (TASR) – Prudký nárast ceny práce, spôsobenej zvyšovaním minimálnej mzdy a príplatkov, je jedným z aktuálnych problémov cestovného ruchu. Po Jesennom stretnutí hotelierov a HORECA konferencii v Žiline o tom informoval generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií (AHRS) Slovenska Marek Harbuľák.



Upozornil, že segment cestovného ruchu má množstvo zbytočných regulácií. "Cestovný ruch ako odvetvie tvoria tisícky podnikov, z ktorých je viac ako 90 % mikro-, malých a stredných podnikov. Ich hlavnou úlohou v podnikaní je poskytovať kvalitné služby, nie uspokojovať potreby štátu a úradníkov. Potrebujeme znížiť mieru regulácií a odstrániť aj množstvo zbytočných regulácií, ktoré nie sú v iných krajinách, čím by sa zvýšila konkurencieschopnosť našich služieb," vysvetlil generálny manažér AHRS.



Podotkol, že pomôcť by v tom mohla inštitúcia, ktorá by riešila odvetvie cestovného ruchu komplexne. "Potrebujeme systémové financovanie pre propagáciu a prezentáciu Slovenska, aby sme prilákali viac zahraničných návštevníkov, a tým zvýšili export našich služieb," doplnil Harbuľák.



"Odvetvie pociťuje potrebu koordinácie tvorby nástrojov a politiky štátu. AHRS pozvala na konferenciu aj odborníkov z Česka, Maďarska a medzinárodnej európskej organizácie HOTREC. Európski hotelieri sa podelili so skúsenosťami s fungovaním klasifikácie Hotelstars Union, namiesto doterajšej formálnej a zastaranej kategorizácie ubytovacích zariadení, ktorá na Slovensku doposiaľ platí," podotkol generálny manažér AHRS.



"Hotelieri volajú po zrušení existujúcej vyhlášky, ktorá je typickým príkladom zbytočnej regulácie nad rámec európskych predpisov a smerníc. Táto regulácia nezohľadňuje žiadne kvalitatívne štandardy a nenapĺňa ani očakávania spotrebiteľov. To sú dôležité argumenty pre jej zrušenie, na čom sa zhodli prítomní účastníci konferencie," zdôraznil Harbuľák.



Ubytovacie zariadenia podľa neho zažili najlepšiu letnú sezónu od roku 2009, v júli a auguste dosiahli medziročne o viac ako 20 % vyššie tržby. "Faktorov, ktoré tento rok potiahli dobré čísla, je viacero. V neposlednom rade však úlohu zohral aj príspevok na rekreáciu," poznamenal generálny manažér AHRS.



Potvrdili to výsledky prieskumu realizovaného v októbri AHRS v spolupráci s Asociáciou moderných benefitov (AMOBE), ktoré prezentovali na jesennej HORECA konferencii. "Až 60 % respondentov z radov ubytovacích zariadení a oblastných organizácií cestovného ruchu buď úplne, alebo skôr súhlasilo s tým, že sa príspevok prejavil na lepšej vyťaženosti ubytovacích lôžok. Takmer polovica v prieskume uviedla, že išlo o nových klientov ich ubytovacieho zariadenia," uzavrel Harbuľák.