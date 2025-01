Harbuľák: Nevýhodou SR pre zahraničných hostí je dopravná dostupnosť

Bratislava 30. januára (TASR) - Veľkou nevýhodou pre zahraničných turistov prichádzajúcich na Slovensko je dopravná dostupnosť. Uviedol to vo štvrtok štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR Marek Harbuľák na konferencii Transformácia cestovného ruchu na Slovensku v bratislavskej Inchebe v rámci medzinárodných veľtrhov ITF Slovakiatour a Danubius Gastro 2025.



"Zistili sme, že veľkou nevýhodou Slovenska pre zahraničných návštevníkov je dopravná dostupnosť. Ak sa pozrieme na dlhodobé štatistiky, tak návštevnosti zo zahraničia kraľujú okolité krajiny - Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko. Výnimkou je Nemecko, ale tam historicky veľká časť klientov navštevuje hlavne kúpeľné zariadenia," spresnil Harbuľák.



"Jedným z dôvodov, ktorý sme identifikovali, je skutočnosť, že máme zlú dostupnosť. Inými slovami - máme málo leteckých dopravných spojení. Aj to sa budeme snažiť odstrániť už v tomto roku, ale nie všetko je len v našich rukách. Musíme vnímať, aká je situácia na trhu leteckej dopravy. Slovenské letiská nie sú ako destinácia na mape najväčších, respektíve zaužívaných leteckých prepravcov. Slovensko potrebujeme na ich mapu dostať," zdôraznil štátny tajomník MCRŠ.



Harbuľákove slová o potrebe zlepšenia dopravnej dostupnosti na konferencii potvrdil aj Roman Berkes, viceprezident Zväzu cestovného ruchu SR. "Zahraničná klientela je pre nás mimoriadne kľúčová, potrebujeme prepojiť lety. Treba však povedať pravdu, dodnes máme úspešné letiská - bratislavské, košické, piešťanské, popradské. Väčšina operácií na týchto letiskách je však organizovaná, sú to charterové spojenia, ktoré organizujú cestovné kancelárie. Potrebujeme otvoriť viac priestoru pre pravidelné linky," doplnil Berkes.