Harbuľák: Rezort pre šport a cestovný ruch má zlepšiť komunikáciu

Bratislava 7. novembra (TASR) - Nové ministerstvo cestovného ruchu a športu by malo prispieť k efektívnej komunikácii medzi zamestnávateľmi a vládou pri nastavovaní podmienok na podnikanie. Ministerstvo by tiež malo zvýšiť konkurencieschopnosť domáceho HORECA sektora. Zhodli sa na tom zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v rámci HORECA konferencie.



"Hotelieri a gastronomické prevádzky museli v uplynulých rokoch okrem pohostinnosti a poskytovania kvalitných služieb preukázať aj veľkú mieru odhodlania, bojovnosti a prispôsobivosti. Reštart HORECA sektora po pandémii brzdili aj ďalšie neočakávané výzvy v podobe energetickej a inflačnej krízy či vojnového konfliktu na Ukrajine," uviedol prezident AHRS Marek Harbuľák.



Reštaurácie a hotely tiež musia čeliť novým výzvam, ako sú digitálna transformácia, zabezpečenie dostatku kvalifikovaných zamestnancov či prechod na udržateľnejší spôsob fungovania. Podľa Hrabuľáka je nevyhnutné prijímať systémové podporné opatrenia, aby slovenské podniky dokázali udržať krok so zahraničnými konkurentmi.



AHRS verí, že ministerstvo cestovného ruchu a športu zabezpečí efektívnejšiu komunikáciu zamestnávateľov a vlády pri nastavovaní férových podmienok v oblasti legislatívy.



"Urobíme všetko pre to, aby mohli zamestnávatelia v HORECA sektore na Slovensku po štyroch rokoch povedať, že majú inštitúciu ktorá ich chráni, ktorú si pri rokovaniach nedovolí obchádzať žiadny politik, a že podnikajú v krajine, kde je podnikateľské prostredie stabilné a predvídateľné," vyhlásil podpredseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko.