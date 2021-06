Harbuľák: Rok 2021 bude pre cestovný ruch v SR ešte horší ako minulý

Bratislava 22. júna (TASR) - Ukazuje sa, že rok 2021 bude pre slovenský cestovný ruch ešte horší, ako bol vlaňajší. Uviedol to na brífingu prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák. Čerpanie služieb cestovného ruchu sa podľa neho bude kumulovať pravdepodobne do troch až štyroch týždňov tohto roka, najmä na prelome júla a augusta.



"Rok 2020 bol pre cestovný ruch určite najhorším rokom od samostatnosti Slovenka. Počet návštevníkov a prenocovaní klesol v porovnaní s obdobím pred pandémiou o viac ako 47 %, čiže de facto na polovicu. To isté tvrdenie platí aj o tržbách. V roku 2021 predstavy, ktoré sme prezentovali v marci tohto roka, keď sme tvrdili, že tento rok bude ešte o niečo horší ako minulý, sa, bohužiaľ, zatiaľ napĺňajú. Údaje poukazujú na ešte výraznejší prepad aj návštevníkov, aj tržieb, a to aj napriek tomu, že opatrenia sa uvoľňujú," priblížil.



Zdôraznil, že pre zariadenia cestovného ruchu stále platia výrazné obmedzenia, ktoré limitujú, či už počty návštevníkov, alebo obmedzujú iným spôsobom podnikanie v cestovnom ruchu.



Pripomenul zároveň, že sektor cestovného ruchu v SR pre pandémiu stratil už viac ako 40.000 pracovníkov. "Bohužiaľ, musíme konštatovať, že nedokážeme podstatnú časť odídených ľudí prilákať späť do sektora," spresnil.



"Neočakávame, že sa tento rok situácia zlepší. Práve naopak, bude ešte o niečo horšia. Otáznik visí nad jeseňou, počas ktorej podľa vyjadrenia kompetentných určite príde tretia vlna pandémie. Otázne je, aká veľká bude a ako dlho bude trvať," povedal Harbuľák.



ZCR SR podľa neho chce aj preto apelovať na vládu, aby mala stále na pamäti opatrenia pre špecifický sektor cestovného ruchu a taktiež opatrenia, ktoré bude tento sektor určite potrebovať, a to aj po skončení letnej turistickej sezóny.



Dodal, že podnikanie v cestovnom ruchu je obmedzené tzv. regionálnym semaforom, nie celoštátnym semaforom. "Preto si myslíme, že aj poskytovanie príspevkov a nástrojov na udržanie zamestnanosti by malo byť posudzované rovnakým spôsobom. Pri schéme pre cestovný ruch stále dlho čakáme na jej vyplácanie. Stále nie je zverejnená ani výzva za mesiace apríl a máj tohto roku," dodal prezident ZCR SR.