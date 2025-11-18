< sekcia Ekonomika
Hargaš:Pochybením pri dotáciách na úrade Kmeca bolo i ich vyhodnotenie
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Ďalším pochybením pri dotačných výzvach na výskum a vývoj Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) bolo ich vyhodnotenie. V utorok to na tlačovej konferencii povedal opozičný poslanec Ján Hargaš (PS) s tým, že nestačí odvolať Kmeca, ale treba urobiť aj ďalšie opatrenia. Na pochybné dotačné výzvy na tomto úrade upozornila minulý týždeň opozícia, následne Kmec podal demisiu.
„Tieto rozhodnutia sa doručovali niekde v rozmedzí od 24. do 29. októbra tohto roka. Zmluvy s odbornými hodnotiteľmi ale boli v centrálnom registri zmlúv nahraté až 31. októbra a účinné boli od 1. novembra, čiže hodnotenia sa udiali skôr, ako boli zazmluvnení hodnotitelia. Pýtam sa, kto tie projekty reálne hodnotil?,“ uviedol Hargaš.
Z tohto dôvodu vyzval Kmeca, respektíve jeho nástupcu, aby sa celá výzva zrušila, pretože samotný proces hodnotenia je podľa neho netransparentný. Hargaš kritizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku aj za nákupy nových áut v čase konsolidácie a šetrenia. Spresnil, že aktuálne má úrad 15 vozidiel, pričom minulý týždeň nakúpil ďalšie tri autá za takmer 175.000 eur.
Opozičný poslanec poukázal tiež na ďalšiu dotáciu na konferenciu SlovakiaTech Expo, ktorú dostala dcéra poradcu podpredsedu vlády Juraja Miškova. Dcéra Miškova podpísala s úradom podpredsedu vlády memorandum o spolupráci, na základe ktorého podľa Hargaša úrad zaplatil celú konferenciu a zabezpečil aj prenájom humanoidného robota z Veľkej Británie.
Vysvetlil, že úrad podpredsedu vlády po podpísaní memoranda vyhlásil verejné obstarávanie, následne oslovil tri firmy a za necelé tri dni dostal ponuku od víťaznej firmy na 240.000 eur. Verejné obstarávanie bolo podľa Hargaša len formálne, keďže jedna firma sa doňho ani nezapojila.
