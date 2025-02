Hargaš: Kataster stále nefunguje, J. Cellera odvolala vláda neskoro

Bratislava 19. februára (TASR) - Kataster nehnuteľností nefunguje už viac ako mesiac po kybernetickom útoku, pričom ľudia si musia platiť za služby, ktoré boli predtým zadarmo. Predseda katastra Juraj Celler kvôli tomu odstúpil zo svojej funkcii ešte v januári tohto roka, pričom až na stredajšom zasadnutí vlády (19. 2.) bol odvolaný. Na tlačovom brífingu to povedal opozičný poslanec z hnutia Progresívne Slovensko (PS) Ján Hargaš.



"Dnes to je už 45. deň, čo sa ľudia trápia s nefunkčným katastrom a čakajú v hodinových radoch. Na úradoch platia úplné zbytočné poplatky kvôli tomu, že kataster nefunguje. Za tento čas sa ale vláda veľmi štedro postarala o odchádzajúceho šéfa katastra Juraja Cellera" uviedol Hargaš.



Poukázal na to, že Celler zo svojej funkcie odstúpil ešte 20. januára tohto roka, avšak vláda ho nebola schopná odvolať už viac ako mesiac. Vďaka tomu sa mu podľa neho ľudia skladali na mesačný plat vo výške takmer 6000 eur a vznikol mu tiež nárok aj na odstupné vo výške dvoch mesačných platov bez paušálnych náhrad v sume viac ako 8000 eur. Hargaš upozornil, že ak by štát odvolal šéfa katastra okamžite na prvom najbližšom rokovaní vlády 22. januára 2025, tak by mu nárok na odstupné nevznikol, keďže by nebol v tejto funkcii viac ako jeden rok.



"Kataster má svojho podpredseda úradu, je tam presne na to, aby vedel zastúpiť predsedu úradu, čiže vláda mohla vymenovať podpredsedu úradu aj dočasne na nejaké obdobie jedného alebo dvoch mesiacov, kým by našla náhradu a potom vymenovala niekoho na dlhodobé fungovanie," uzavrel Hargaš.



Dodal, že kataster nehnuteľností musí úplne prepracovať svoju infraštruktúru a postupne do nej nahrať dáta. Upresnil však, že to už trvá dlho, keďže bežne obnova systému po takomto kybernetickom útoku trvá v zahraničí 21 až 23 dní, pričom na Slovensku je to dvojnásobne viac.