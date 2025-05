Hargaš: Minister Takáč sa vyhovára a haciendy z eurofondov nerieši

Bratislava 7. mája (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) sa vyhovára a neodpovedá na otázky v súvislosti s miliónovými dotáciami na stavbu súkromných haciend pre ľudí blízkych vláde Roberta Fica (Smer-SD). Upozornil na to opozičný poslanec z PS Ján Hargaš, pričom na celú situáciu sa chce ministra pýtať na európskom výbore.



„Hacienda v Sebechleboch mala byť ubytovaním pre verejnosť. Dnes je obohnaná plotmi, nikto o nej nevie a keď sme sa tam prišli pozrieť, začali si fotiť naše ŠPZ. Toto všetko je podľa Takáča v poriadku, vraj tieto eurofondy využívali aj v iných krajinách. Nech Takáč teda ukáže jednu jedinú členskú krajinu, kde si oligarchovia postavili takéto zámočky z eurofondov,“ spresnil Hargaš.



Verejnosť by mala podľa neho poznať odpovede, preto strana PS v utorok (6. 5.) požiadala o zvolanie európskeho výboru, pričom konať sa bude do siedmich dní. Rovnako na výbore žiada poslanecký prieskum na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Opozičné Hnutie Slovensko, Za ľudí a KÚ v stredu zase oznámilo, že podáva podnet na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v súvislosti s touto problematikou.