Hargaš: MIRRI chce zadať zákazku na nový web Slovensko.sk bez súťaže
Zmluvy sú podľa neho už pripravené na podpis.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje zadať zákazku na nový portál Slovensko.sk v hodnote viac ako 130 miliónov eur súčasnému dodávateľovi bez súťaže cez priame rokovacie konanie. Poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS) o tom informoval v piatok, pričom sa odvolal na informácie z prostredia MIRRI. Zmluvy sú podľa neho už pripravené na podpis.
Hargaš vyslovil predpoklad, že budúci týždeň môže byť zvolaná Bezpečnostná rada SR, na ktorej minister informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) bude všetkých presviedčať o tom, že portálu Slovensko.sk hrozí kolaps.
„Bude mávať aj znaleckými posudkami, o ktorých sú veľké pochybnosti, že sú postavené na vode. Samozrejme, k tomu nezverejní žiadnu dokumentáciu. Celá dokumentácia a príprava nového projektu za 130 miliónov eur je neverejná,“ uviedol Hargaš. Podľa neho je vo forme tzv. limitovanej informácie, čiže z hľadiska kontroly je to de facto tajné.