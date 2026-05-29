Hargaš: Výstavba D1 Turany - Hubová sa posúva pre neschopnosť Ráža
Hoci tender na D1 Turany - Hubová zabezpečuje NDS, minister dopravy podľa poslanca nesie politickú zodpovednosť.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Dokončenie plánovaného úseku diaľnice D1 Turany - Hubová sa posunulo najprv o dva roky a teraz sa posúva o ďalšie mesiace pre neschopnosť ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Informoval o tom v piatok opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS), ktorý ministra kritizoval za predlžovanie obstarávania zhotoviteľa úseku D1 pre pochybenia a diskriminačné podmienky.
Ráž by mal podľa poslanca zaplatiť z vlastných peňazí faktúru 18.000 eur za znalecký posudok, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil uhradiť Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) ako trovy konania o námietkach v druhej súťaži na D1 Turany - Hubová.
„Takže by som mu rád touto cestou vystavil faktúru za tvrdohlavosť na sumu 18.000 eur za znalecký posudok, ktorý bude musieť zaplatiť ministerstvo dopravy, respektíve Národná diaľničná spoločnosť, pretože neobhájila nastavenie tohto tendra,“ uviedol na adresu Ráža Hargaš.
Hoci tender na D1 Turany - Hubová zabezpečuje NDS, minister dopravy podľa poslanca nesie politickú zodpovednosť. „Je zodpovednosťou ministra Ráža zabezpečiť, aby sa úsek čo najrýchlejšie staval, a to za dva roky nedokázal. Stratili sme dva roky času, strácame aj peniaze,“ dodal pre TASR Hargaš.
NDS má podľa rozhodnutia ÚVO v súťaži upraviť podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti tak, aby sa skúsenosť preukazovala samostatnými referenciami, teda skúsenosťami aj pri realizácii rozdielnych projektov.
Podmienku referencie pre účasť v súťaži na D1 Turany - Hubová podľa informácií Hargaša spĺňa jediná zhotovená stavba - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Tú podľa poslanca stavali spoločnosti, ktoré sa uchádzali o účasť aj v prvom tendri na zhotoviteľa D1 Turany - Hubová. Ten NDS napokon zruší, keďže správny súd nevyhovel jej návrhu na priznanie odkladného účinku v prípade uvedeného tendra. Diaľničiari navrhli súdu preskúmať zákonnosť rozhodnutia ÚVO o zrušení prvého tendra.
