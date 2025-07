Hargaš: Zrušením výzvy z rezortu investícií môže prepadnúť 50 mil. eur

Bratislava 17. júla (TASR) - Slovensku hrozí, že z Plánu obnovy a odolnosti SR prepadne 50 miliónov eur. Vo štvrtok to vyhlásil na tlačovom brífingu opozičný poslanec Ján Hargaš (PS), ktorý reagoval na zrušenie výzvy z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zameranej na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska.



Výzva bola podľa neho vypísaná vlani v júli a finančné prostriedky v hodnote 50 miliónov eur mali byť určené na podporu projektov v oblasti výskumu a aplikácie digitálnych technológií. Spresnil, že do výzvy sa prihlásilo takmer 250 žiadateľov, pričom celková suma projektov presahovala 250 miliónov eur, takže dopyt bol podľa Hargaša skutočne veľký. „Žiadatelia väčšinou pripravili svoje projekty ako 12-mesačné projekty, pretože ide o výzvu z plánu obnovy a tak boli aj usmernení podľa našich informácií z MIRRI, aby pripravovali projekty, ktoré sa začnú v marci 2025 a skončia sa v marci 2026, pretože v polovici roku 2026 sa končí plán obnovy, takže tie projekty boli naplánované približne na 12 mesiacov,“ povedal.



Ďalej priblížil, že v máji tohto roka bola táto výzva vyhodnotená odbornou komisiou, pričom už malo prísť len k podpisu úspešných žiadateľov, no všetko sa to zaseklo na MIRRI. Rezort nakoniec výzvu zrušil, a to z dôvodu vážnych implementačných rizík pôvodného nastavenia, ktoré mohli viesť až k fatálnemu zlyhaniu a ohroziť čerpanie prostriedkov z plánu obnovy. Hargaš upozornil, že celý proces žiadateľov a investované prostriedky do prípravy ich žiadostí boli zbytočné, pretože všetko sa musí začať odznova. Obáva sa, že v prípade nového vyhlásenia výzvy, podania žiadostí a ich vyhodnotenia zostane žiadateľom na realizáciu ich projektov len niekoľko mesiacov, aby to stihli do polovice roku 2026.



„Reálne hrozí obrovské riziko, že 50 miliónov eur z plánu obnovy nám prepadne najprv pre nečinnosť ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý) a teraz pre jeho aktivitu, lebo sa rozhodol túto výzvu zrušiť,“ upozornil.



Dodal, že podľa jeho informácií so zrušením výzvy nesúhlasil ani Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý upozornil MIRRI na to, že nemá zákonný dôvod na zrušenie výzvy. Vyzval preto Migaľa, aby vysvetlil skutočné dôvody, prečo sa rozhodol zrušiť výzvu, a ako chce zabezpečiť, že peniaze z nej neprepadnú. Rovnako má objasniť aj to, či dostal upozornenie od Kmeca, aby výzvu MIRRI nerušilo, a k tomu vyžaduje aj stanovisko samotného podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.