Harker z Fedu nevylučuje viac než tri zvýšenia úrokových sadzieb v USA

Filadelfia 13. januára (TASR) - Prezident Federálnej rezervnej banky vo Filadelfii Patrick Harker podporuje tri zvýšenia úrokových sadzieb v USA v tomto roku s prvým v marci, nevylučuje však, že bude potrebné aj štvrté zvýšenie, ak by sa vývoj inflácie zhoršoval. Reagoval tak na najnovšie údaje o inflácii v Spojených štátoch, ktorá dosiahla najvyššiu úroveň za takmer štyri desaťročia.



Harker v rozhovore pre britský denník The Financial Times uviedol, že americká centrálna banka má určité nástroje na riešenie inflácie a tie by mala využiť. Je tak ďalším predstaviteľom Fedu, ktorý dal najavo, že inflácia začína byť problém.



Začiatkom tohto týždňa prezident Fedu Jerome Powell potvrdil, že bude potrebné pristúpiť k sprísneniu menovej politiky a zabrániť tak pretrvávaniu vysokej miery inflácie. "Ak budeme musieť v priebehu času zvýšiť sadzby viac, urobíme to," uviedol Powell v rámci vypočutia pred bankovým výborom Senátu. "Použijeme naše nástroje na to, aby sme opäť znížili infláciu."



Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v decembri minulého roka medziročne o 7 % po novembrovom raste o 6,8 %. To znamená najvyššiu mieru inflácie v Spojených štátoch od júna 1982.