Harley-Davidson bude spolupracovať s čínskym výrobcom Qianjiang

New York 20. júna (TASR) - Americký výrobca motocyklov Harley-Davidson pokračuje vo svojich plánoch expanzie na zahraničných trhoch. V týchto dňoch oznámil partnerstvo s čínskou spoločnosťou Qianjiang Motorcycle Company napriek pokračujúcej obchodnej vojne medzi Pekingom a Washingtonom a nesúhlasu prezidenta Donalda Trumpa so zvyšovaním produkcie firmy v zahraničí.



Výsledkom spolupráce firmy Harley-Davidson s Qianjiang Motorcycle bude menší motocykel, ktorý bude dostupnejší pre zákazníkov na čínskom trhu. Do obchodov by sa mal dostať koncom budúceho roka. Čínsky trh je pre americkú spoločnosť kľúčový, v minulom roku sa jej predaj v Číne zvýšil o 27 %.



Oznámenie vedenia Harley-Davidson v minulom roku presunúť časť produkcie do zahraničia podráždilo Trumpa, ktorý dokonca podporil výzvy na bojkot výrobkov spoločnosti. Firma však okrem odvetných ciel Európskej únie zápasí aj s poklesom predaja na domácom trhu, keďže jej tradičná zákaznícka základňa postupne starne.