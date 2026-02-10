< sekcia Ekonomika
Harley-Davidson oznámil kvartálnu stratu takmer 280 mil. USD
Spoločnosť dopláca na zmenu v správaní spotrebiteľov.
Autor TASR
Milwaukee 10. februára (TASR) - Americký výrobca motoriek Harley-Davidson vykázal za 4. kvartál minulého roka stratu, navyše, v porovnaní so stratou z konca roka 2024 vzrástla na viac než dvojnásobok. Spoločnosť dopláca na zmenu v správaní spotrebiteľov, ktorí v dôsledku inflácie upriamili pozornosť na výrobky na každodennú potrebu a obmedzili výdavky na drahšie produkty vrátane motoriek určených najmä na voľný čas. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Spoločnosť v utorok oznámila, že za 4. štvrťrok minulého roka zaznamenala stratu 279,30 milióna USD (234,98 milióna eur). V rovnakom období roka 2024 dosiahla strata firmy 116,89 milióna USD.
Nepriaznivé výsledky vykázala aj v oblasti tržieb. Tie dosiahli za 4. kvartál minulého roka 496 miliónov USD, čo medziročne predstavuje pokles o takmer 28 %.
„Minulý rok bol pre nás dosť náročný,“ povedal generálny riaditeľ firmy Harley-Davidson Artie Starrs. Dodal však, že firma urobila viacero krokov na stabilizovanie biznisu a na obnovenie dôvery zo strany predajcov.
Spoločnosť Harley-Davidson okrem zmien priorít zákazníkov poškodili aj dovozné clá uvalené na obchodných partnerov americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Tie firme zvýšili náklady na dovoz kľúčových komponentov, ako sú napríklad polovodiče.
(1 EUR = 1,1886 USD)
