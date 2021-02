Harley-Davidson sa vo 4. kvartáli prepadol do straty

New York 2. februára (TASR) - Americký výrobca motocyklov Harley-Davidson zaznamenal za 4. kvartál minulého roka stratu. Presnejšie, spoločnosť vykázala za tri mesiace do konca decembra 2020 čistú stratu 96,40 milióna USD (79,77 milióna eur), čo predstavuje 63 centov na akciu.



Na ilustráciu, rok predtým mala firma zisk 13,50 milióna USD alebo 9 centov na akciu.



Upravená strata na akciu v období október-december 2020 dosiahla 44 centov, zatiaľ čo predvlani mal výrobca ikonických motocyklov zisk 20 centov na akciu. Analytici pritom očakávali, že spoločnosť vykáže za 4. štvrťrok 2020 zisk 14 centov na akciu.



Tržby výrobcu motocyklov vo 4. štvrťroku klesli na 530,96 milióna USD z predvlaňajších 874,10 milióna USD, a to predovšetkým pre nižšie dodávky veľkoobchodníkom, pretože firma pokračovala v novom manažmente dodávok a zásob.



Konsolidované tržby sa znížili o 32 % na 725 miliónov USD. Analytici očakávali za 4. štvrťrok 2020 tržby 772,96 milióna USD.



(1 EUR = 1,2084 USD)