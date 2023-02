Harley-Davidson zaznamenal za 4. štvrťrok nárast tržieb aj zisku

New York 2. februára (TASR) - Americký výrobca ikonických motoriek Harley-Davidson zaznamenal nárast zisku za 4. štvrťrok, ktorý prekonal aj odhady Wall Street. Pomohli mu vyššie tržby vďaka silnému dopytu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Konkrétne, čistý zisk spoločnosti vzrástol za tri mesiace do konca decembra na 39,7 milióna USD (36,44 milióna eur) alebo 28 centov na akciu z 21,6 milióna USD alebo 14 centov na akciu v predchádzajúcom roku. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 6 centov na akciu.



Tržby spoločnosti sa v uplynulom štvrťroku zvýšili o 12,4 % na 1,142 miliardy USD z 1,016 miliardy USD rok predtým.



Harley-Davidson vo štvrtok uviedol, že aj v roku 2023 očakáva rast tržieb, keďže oživenie zadržiavaného dopytu počas pandémie ochorenia COVID-19 spolu so silnými cenami umožnili 120-ročnému výrobcovi motocyklov vyrovnať sa s infláciou vstupných nákladov a dosahovať dobré výsledky.



Záujem spotrebiteľov o rekreačné aktivity v prírode bol pre výrobcu motocyklov dobrou správou, aj keď čelí výzvam, ako je pretrvávajúci nedostatok polovodičov a vyššie náklady na dopravu.



Za celý rok 2022 vzrástli tržby spoločnosti o 9 % na 4,89 miliardy USD v roku 2022. Harley-Davidson očakáva, že v tomto roku stúpnu jeho tržby o 4 % až 7 %.



(1 EUR = 1,0894 USD)