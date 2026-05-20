< sekcia Ekonomika
Harmonizovaná inflácia sa v apríli 2026 medziročne zrýchlila na 4,1 %
V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili vo všetkých 13 odboroch v rozpätí od 0,6 % v odbore odevy s obuvou do 9,3 % v odbore bývanie s energiami.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Harmonizovaná inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v apríli 2026 medziročne hodnotu 4,1 %, v medzimesačnom porovnaní 0,5 %. Obe hodnoty boli druhé najvyššie od začiatku roka 2026. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie máj 2025 až apríl 2026 (voči obdobiu máj 2024 až apríl 2025) dosiahla už šiesty mesiac za sebou hodnotu 4,2 %.
V rámci medzimesačného vývoja ceny vzrástli v 10 z 13 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozpätí od 0,1 % v odboroch odevy s obuvou, a tiež vo vzdelávacích službách až do 4,6 % v odbore doprava. Pokles cien bol medzimesačne zaznamenaný v odbore potraviny s nealko nápojmi (-0,2 %).
V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili vo všetkých 13 odboroch v rozpätí od 0,6 % v odbore odevy s obuvou do 9,3 % v odbore bývanie s energiami.
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie máj 2025 až apríl 2026 (voči obdobiu máj 2024 až apríl 2025) dosiahla už šiesty mesiac za sebou hodnotu 4,2 %.
V rámci medzimesačného vývoja ceny vzrástli v 10 z 13 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozpätí od 0,1 % v odboroch odevy s obuvou, a tiež vo vzdelávacích službách až do 4,6 % v odbore doprava. Pokles cien bol medzimesačne zaznamenaný v odbore potraviny s nealko nápojmi (-0,2 %).
V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili vo všetkých 13 odboroch v rozpätí od 0,6 % v odbore odevy s obuvou do 9,3 % v odbore bývanie s energiami.