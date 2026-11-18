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Harmonizovaná inflácia sa v októbri medziročne spomalila na 2,9 %
Bola to najnižšia úroveň za posledných 25 mesiacov.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Harmonizovaná inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v októbri 2026 medziročne hodnotu 2,9 %, čo bola najnižšia úroveň za posledných 25 mesiacov. Obojsmerný pohyb cien v jednotlivých odboroch naprieč štruktúrou spotrebného koša vyústil do nulovej hodnoty medzimesačnej harmonizovanej inflácie. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie november 2025 až október 2026 (voči obdobiu november 2024 až október 2025) klesla na hodnotu 3,6 %.
Spotrebiteľské ceny v októbri 2026 medzimesačne vzrástli v 8 z celkovo 13 odborov (výdavkových skupín domácností), a to od 0,1 % v odbore bývanie s energiami do 0,9 % v odbore odevy s obuvou. Pokles cien nastal v dvoch odboroch, a to o 0,5 % v odbore vzdelávanie a o 3,1 % v odbore doprava. Nezmenili sa ceny poisťovacích a finančných služieb. V ďalších dvoch odboroch, alkoholické nápoje s tabakom a bytové zariadenie s vybavením a údržbou domácnosti, sa obojsmerný pohyb cien neprejavil v celkovej medzimesačnej zmene.
Ceny v medziročnom porovnaní boli vyššie v 12 z 13 odborov v rozpätí od 1,1 % v odbore odevy s obuvou po 9,5 % v odbore bývanie s energiami. Medziročnú harmonizovanú infláciu tlmil pokles cien v jedinom odbore - potraviny s nealko nápojmi, aktuálne o 2,7 %.
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie november 2025 až október 2026 (voči obdobiu november 2024 až október 2025) klesla na hodnotu 3,6 %.
Spotrebiteľské ceny v októbri 2026 medzimesačne vzrástli v 8 z celkovo 13 odborov (výdavkových skupín domácností), a to od 0,1 % v odbore bývanie s energiami do 0,9 % v odbore odevy s obuvou. Pokles cien nastal v dvoch odboroch, a to o 0,5 % v odbore vzdelávanie a o 3,1 % v odbore doprava. Nezmenili sa ceny poisťovacích a finančných služieb. V ďalších dvoch odboroch, alkoholické nápoje s tabakom a bytové zariadenie s vybavením a údržbou domácnosti, sa obojsmerný pohyb cien neprejavil v celkovej medzimesačnej zmene.
Ceny v medziročnom porovnaní boli vyššie v 12 z 13 odborov v rozpätí od 1,1 % v odbore odevy s obuvou po 9,5 % v odbore bývanie s energiami. Medziročnú harmonizovanú infláciu tlmil pokles cien v jedinom odbore - potraviny s nealko nápojmi, aktuálne o 2,7 %.