Harmonizovaná inflácia v januári 2026 dosiahla medziročne hodnotu 4,3%
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie február 2025 až január 2026 (voči obdobiu február 2024 až január 2025) dosiahla hodnotu 4,2 %.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Harmonizovaná inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky v januári 2026 dosiahla v medziročnom porovnaní hodnotu 4,3 %, v medzimesačnom porovnaní predstavovala 2,0 %. Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie február 2025 až január 2026 (voči obdobiu február 2024 až január 2025) dosiahla hodnotu 4,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V rámci medzimesačného vývoja sa ceny zvýšili v 11 z 13 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozpätí od 0,1 % v odbore bytové zariadenie s údržbou domácnosti po 6,8 % v odbore bývanie s energiami.
Pokles cien sa medzimesačne zaznamenal v dvoch odboroch - odevy a obuv (-0,6 %) a doprava (-0,2 %). V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili v 12 odboroch, a to od 0,5 % v odbore informácie a komunikácia po 9,2 % v odbore bývanie s energiami.
