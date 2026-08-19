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Harmonizovaná inflácia v júli 2026 medziročne spomalila na 3,2 %
Bola to najnižšia hodnota od decembra 2024, keď dosiahla rovnakú úroveň.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Harmonizovaná inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v júli 2026 medziročne hodnotu 3,2 %, čo bola najnižšia hodnota od decembra 2024, keď dosiahla rovnakú úroveň. V medzimesačnom porovnaní sa zaznamenal celkový nárast cien o 0,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie august 2025 až júl 2026 (voči obdobiu august 2024 až júl 2025) mierne klesla na hodnotu 4,0 %.
Ceny v júli 2026 medzimesačne vzrástli v 8 odboroch z celkovo 13 odborov (výdavkových skupín domácností), a to od 0,1 % v odbore informácie s komunikáciou až do 1,6 % v odbore rekreácia, šport a kultúra. Celkový nepatrný rast cien bol zaznamenaný aj na úrovni odboru sociálnej starostlivosti so sociálnou ochranou. Ceny vzdelávacích služieb ostali voči predchádzajúcemu mesiacu nezmenené. Klesli ceny v odboroch odevy s obuvou, alkoholické nápoje s tabakom a najmä v odbore potraviny s nealko nápojmi (-1,1 %), čo najviac zmiernilo medzimesačnú infláciu.
Harmonizovaná inflácia dosiahla najnižšiu hodnotu za viac ako jeden a pol roka. Ceny v medziročnom porovnaní boli vyššie v 12 z 13 odborov v rozpätí od 0,8 % v odbore odevy a obuv po 9,4 % v odbore bývanie s energiami. Medziročnú harmonizovanú infláciu významne utlmil pokles cien v odbore potraviny s nealko nápojmi o 2,1 %.
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie august 2025 až júl 2026 (voči obdobiu august 2024 až júl 2025) mierne klesla na hodnotu 4,0 %.
Ceny v júli 2026 medzimesačne vzrástli v 8 odboroch z celkovo 13 odborov (výdavkových skupín domácností), a to od 0,1 % v odbore informácie s komunikáciou až do 1,6 % v odbore rekreácia, šport a kultúra. Celkový nepatrný rast cien bol zaznamenaný aj na úrovni odboru sociálnej starostlivosti so sociálnou ochranou. Ceny vzdelávacích služieb ostali voči predchádzajúcemu mesiacu nezmenené. Klesli ceny v odboroch odevy s obuvou, alkoholické nápoje s tabakom a najmä v odbore potraviny s nealko nápojmi (-1,1 %), čo najviac zmiernilo medzimesačnú infláciu.
Harmonizovaná inflácia dosiahla najnižšiu hodnotu za viac ako jeden a pol roka. Ceny v medziročnom porovnaní boli vyššie v 12 z 13 odborov v rozpätí od 0,8 % v odbore odevy a obuv po 9,4 % v odbore bývanie s energiami. Medziročnú harmonizovanú infláciu významne utlmil pokles cien v odbore potraviny s nealko nápojmi o 2,1 %.