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Harmonizovaná inflácia v júni medziročne spomalila na 3,5 %
Úroveň medziročnej harmonizovanej inflácie v SR bola zhodná s medziročnou infláciou podľa národnej metodiky, ktorá bola zverejnená 15. júla 2026.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Harmonizovaná inflácia na Slovensku podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v júni 2026 medziročne hodnotu 3,5 %, čo bola najnižšia úroveň v tomto roku. V medzimesačnom porovnaní bol zaznamenaný celkový pokles cien o 0,2 %. Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie júl 2025 až jún 2026 voči obdobiu júl 2024 až jún 2025 mierne klesla na 4,1 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Úroveň medziročnej harmonizovanej inflácie v SR bola zhodná s medziročnou infláciou podľa národnej metodiky, ktorá bola zverejnená 15. júla 2026.
Ceny v júni medzimesačne klesli v troch z 13 odborov (výdavkových skupín domácností), a to v odbore alkoholické nápoje a tabak o 0,5 %, potraviny s nealko nápojmi o 0,7 % a doprava o 2,1 %. Nárast cien bol medzimesačne zaznamenaný v ôsmich odboroch v rozpätí od 0,1 % v odevoch s obuvou, bývaní s energiami a informáciách s komunikáciou až po 0,8 % v zdravotníctve.
Ceny v medziročnom porovnaní boli vyššie v 12 z 13 odborov v rozpätí od 0,5 % v odevoch a obuvi po 9,7 % v bývaní s energiami. Pokles cien bol medziročne zaznamenaný v odbore potraviny s nealko nápojmi o 0,5 %.
Úroveň medziročnej harmonizovanej inflácie v SR bola zhodná s medziročnou infláciou podľa národnej metodiky, ktorá bola zverejnená 15. júla 2026.
Ceny v júni medzimesačne klesli v troch z 13 odborov (výdavkových skupín domácností), a to v odbore alkoholické nápoje a tabak o 0,5 %, potraviny s nealko nápojmi o 0,7 % a doprava o 2,1 %. Nárast cien bol medzimesačne zaznamenaný v ôsmich odboroch v rozpätí od 0,1 % v odevoch s obuvou, bývaní s energiami a informáciách s komunikáciou až po 0,8 % v zdravotníctve.
Ceny v medziročnom porovnaní boli vyššie v 12 z 13 odborov v rozpätí od 0,5 % v odevoch a obuvi po 9,7 % v bývaní s energiami. Pokles cien bol medziročne zaznamenaný v odbore potraviny s nealko nápojmi o 0,5 %.