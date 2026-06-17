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Harmonizovaná inflácia v máji medziročne mierne spomalila na 4 %
Medzimesačné zníženie cien zaznamenali dva odbory, a to bytové zariadenie s údržbou domácnosti, ako aj poisťovacie a finančné služby (oba zhodne -0,2 %).
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Harmonizovaná inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v máji 2026 medziročne hodnotu 4 %, v medzimesačnom porovnaní 0,4 %. Tempo rastu medziročnej aj medzimesačnej harmonizovanej inflácie sa mierne spomalilo. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie jún 2025 až máj 2026 (voči obdobiu jún 2024 až máj 2025) zostala už siedmy mesiac na nezmenenej úrovni 4,2 %.
V rámci medzimesačného vývoja ceny vzrástli v 10 z 13 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozpätí od 0,1 % v odbore informácie s komunikáciou a tiež reštauračné a ubytovacie služby až do 1 % v doprave. Medzimesačné zníženie cien zaznamenali dva odbory, a to bytové zariadenie s údržbou domácnosti, ako aj poisťovacie a finančné služby (oba zhodne -0,2 %).
V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili vo všetkých 13 odboroch v rozpätí od 0,3 % v odbore potraviny s nealko nápojmi po 9,4 % v odboroch bývanie s energiami a doprava.
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie jún 2025 až máj 2026 (voči obdobiu jún 2024 až máj 2025) zostala už siedmy mesiac na nezmenenej úrovni 4,2 %.
V rámci medzimesačného vývoja ceny vzrástli v 10 z 13 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozpätí od 0,1 % v odbore informácie s komunikáciou a tiež reštauračné a ubytovacie služby až do 1 % v doprave. Medzimesačné zníženie cien zaznamenali dva odbory, a to bytové zariadenie s údržbou domácnosti, ako aj poisťovacie a finančné služby (oba zhodne -0,2 %).
V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili vo všetkých 13 odboroch v rozpätí od 0,3 % v odbore potraviny s nealko nápojmi po 9,4 % v odboroch bývanie s energiami a doprava.