Harmonizovaná inflácia v marci 2026 medziročne spomalila na 3,7 %
Bola to najnižšia hodnota za posledných 15 mesiacov.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Harmonizovaná inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v marci 2026 medziročne hodnotu 3,7 %. Bola to najnižšia hodnota za posledných 15 mesiacov. Obojsmerný pohyb cien v jednotlivých odboroch naprieč štruktúrou spotrebného koša vyústil do nulovej hodnoty medzimesačnej harmonizovanej inflácie. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Harmonizovaná inflácia dosiahla v marci medziročne 3,7 %, čo bola najnižšia hodnota od decembra 2024. Ceny sa zvýšili vo všetkých 13 odboroch v rozpätí od 0,9 % v odbore informácie a komunikácia do 9,5 % v odbore bývanie s energiami.
V rámci medzimesačného vývoja sa ceny zvýšili v deviatich z 13 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozpätí od 0,1 % pri tovaroch a službách osobnej starostlivosti do 1,7 % v doprave. Pokles cien sa medzimesačne zaznamenal v odboroch rekreácia s kultúrou (- 0,5 %) a potraviny s nealko nápojmi (- 1,5 %).
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie apríl 2025 až marec 2026 (voči obdobiu apríl 2024 až marec 2025) dosiahla už piaty mesiac za sebou hodnotu 4,2 %.
