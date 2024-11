Harmonizovaná inflácia v októbri vzrástla na 3,5 %

Bratislava 19. novembra (TASR) - Inflácia vyjadrená medziročným harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v októbri 2024 hodnotu 3,5 %. Bolo to o 0,6 percentuálneho bodu (p. b.) viac ako v septembri 2024. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Medziročný rast cien sa zdynamizoval a dosiahol tretiu najvyššiu hodnotu v tomto roku.



V medzimesačnom porovnaní vzrástli ceny v priemere o 0,8 %. K rastu najviac prispelo zvýšenie cien potravín a nealkoholických nápojov, ktoré prispeli k medzimesačnej inflácii hodnotou 0,55 percentuálneho bodu. Vyššie kladné príspevky k medzimesačnej inflácii boli zaznamenané aj v odboroch odevy a obuv, a to o 0,06 p. b., reštaurácie a hotely o 0,04 p. b., nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,04 p. b. Naopak, najvyšší záporný príspevok k medzimesačnej inflácii evidovali štatistici v odbore doprava (záporný príspevok celého odboru predstavoval -0,05 p. b.).



Priemerná ročná miera HICP inflácie (porovnávajúca zmenu priemernej cenovej hladiny za priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v októbri 2024 hodnotu 3,7 %, čo predstavovalo pokles o 0,3 percentuálneho bodu v porovnaní so septembrom 2024.



Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine a je jedným zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií vstupu do eurozóny.