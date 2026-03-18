Harmonizovaná inflácia vo februári medziročne spomalila na 4 %
Medziročne nižšie ceny zaznamenal iba odbor doprava (-0,9 %).
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Harmonizovaná inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla vo februári 2026 medziročne hodnotu 4,0 %, v medzimesačnom porovnaní klesla na 0,1 %. Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za obdobie marec 2025 až február 2026 (voči obdobiu marec 2024 až február 2025) dosiahla hodnotu 4,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Úroveň medziročnej harmonizovanej inflácie v SR bola vyššia ako hodnota inflácie podľa národnej metodiky, ktorá bola zverejnená 13. marca.
V rámci medzimesačného vývoja sa ceny zvýšili v deviatich z 13 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozpätí od 0,2 % v odbore bývanie s energiami po 1,3 % v odbore doprava. V odbore poisťovacie a finančné služby bol nárast cien len nepatrný. Pokles cien sa medzimesačne zaznamenal v troch odboroch, a to v odbore odevy a obuv (-1,1 %), potraviny s nealko nápojmi (-0,8 %) a alkoholické nápoje a tabak (-0,1 %).
V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili v 12 z 13 odborov v rozpätí od 0,9 % v odbore bytové zariadenie s údržbou domácnosti po 9,2 % v odbore bývanie s energiami. Medziročne nižšie ceny zaznamenal iba odbor doprava (-0,9 %).
V rámci medzimesačného vývoja sa ceny zvýšili v deviatich z 13 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozpätí od 0,2 % v odbore bývanie s energiami po 1,3 % v odbore doprava. V odbore poisťovacie a finančné služby bol nárast cien len nepatrný. Pokles cien sa medzimesačne zaznamenal v troch odboroch, a to v odbore odevy a obuv (-1,1 %), potraviny s nealko nápojmi (-0,8 %) a alkoholické nápoje a tabak (-0,1 %).
V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili v 12 z 13 odborov v rozpätí od 0,9 % v odbore bytové zariadenie s údržbou domácnosti po 9,2 % v odbore bývanie s energiami. Medziročne nižšie ceny zaznamenal iba odbor doprava (-0,9 %).