Harmonizovaná inflácia vo Fínsku zrýchlila na takmer 2-ročné maximum
Harmonizovaná inflácia dosiahla vo Fínsku v septembri 2,3 % oproti 2,2-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Helsinki 2. októbra (TASR) - Harmonizovaná miera inflácie vo Fínsku zaznamenala v septembri mierne zrýchlenie, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň za takmer dva roky. Predbežné údaje fínskeho štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Harmonizovaná inflácia dosiahla vo Fínsku v septembri 2,3 % oproti 2,2-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Septembrová inflácia je tak najvyššia od októbra 2023, v ktorom dosiahla 2,4 %.
Zrýchlil sa najmä rast nákladov na bývanie a s tým spojené energie. V auguste dosiahol 1,07 %, v septembri 2,95 %. Ceny potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov vzrástli o 2,6 % a rast zaznamenali aj ceny oblečenia a obuvi, aj keď miernejším tempom, konkrétne o 0,7 %.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny vrátili v septembri k rastu. Dosiahol 0,4 % potom, ako v auguste oproti júlu o 0,3 % klesli.
