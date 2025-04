Harmonizovaná medziročná inflácia dosiahla v marci 2025 hodnotu 4,2 %

Bratislava 16. apríla (TASR) - Inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky v marci 2025 medziročne mierne zvýšila tempo svojho rastu. Ceny v medziročnom porovnaní stúpli o 4,2 %, v medzimesačnom porovnaní sa zvýšili o 0,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za posledných 12 mesiacov (od apríla 2024 do marca 2025 vrátane) dosiahla hodnotu 3,3 %.



Medziročná harmonizovaná inflácia v SR bola podľa ŠÚ SR mierne vyššia ako hodnota zaznamenaná v rámci národnej metodiky, zverejnená 15. apríla v štatistickom produkte Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v marci 2025.



V rámci medzimesačného vývoja sa ceny zvýšili v desiatich z 12 odborov, najväčší vplyv mal rast cien v odbore reštaurácie a hotely o 1,4 %. Pokles cien v porovnaní s februárom zaznamenal odbor potraviny s nealko nápojmi aj odbor doprava. V medziročnom porovnaní ceny vzrástli vo všetkých 12 odboroch, a to od 1,1 % v odbore doprava do 10,6 % v odbore vzdelávanie.