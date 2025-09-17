< sekcia Ekonomika
Harmonizovaná medziročná inflácia v auguste 2025 klesla na 4,4 %
TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - V auguste 2025 inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky v medziročnom porovnaní zmiernila tempo svojho rastu na hodnotu 4,4 %, v medzimesačnom porovnaní dosiahla 0,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny klesli vo viacerých odboroch, z toho na medzimesačnú infláciu najviac vplývalo zníženie cien v odbore nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domácnosti o 0,5 %. V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili vo všetkých 12 odboroch, a to od 2,1 % v odbore doprava do 10,1 % v odbore vzdelávanie.
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie (za obdobie september 2024 až august 2025 voči obdobiu september 2023 až august 2024) dosiahla hodnotu 4 %.
