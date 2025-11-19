< sekcia Ekonomika
Harmonizovaná medziročná inflácia v októbri dosiahla hodnotu 3,9 %
Pokles cien medzimesačne evidoval iba odbor doprava o 1,5 %.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Októbrová inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky v medziročnom porovnaní dosiahla hodnotu 3,9 %, v medzimesačnom porovnaní to bolo 0,1 %. Úroveň medziročnej harmonizovanej inflácie v SR bola vyššia ako hodnota zaznamenaná v rámci národnej metodiky. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V rámci medzimesačného vývoja sa ceny zvýšili v deviatich z 12 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozpätí od 0,1 % v odboroch bývanie s energiami a reštaurácie s hotelmi po 0,7 % v odbore rekreácia a kultúra.
Pokles cien medzimesačne evidoval iba odbor doprava o 1,5 %. V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili vo všetkých 12 odboroch, a to od 1,4 % v odbore potraviny s nealko nápojmi po 8,9 % v odboroch vzdelávanie a reštaurácie s hotelmi.
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie (za obdobie november 2024 až október 2025 voči obdobiu november 2023 až október 2024) dosiahla hodnotu 4,1 %.
