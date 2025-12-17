< sekcia Ekonomika
Harmonizovaná medziročná inflácia v novembri dosiahla úroveň 3,9 %
V rámci medzimesačného vývoja sa ceny zvýšili v 7 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozpätí od 0,1 % v odbore rozličné tovary a služby po 1,7 % v odbore doprava.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Novembrová inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky v medziročnom porovnaní dosiahla hodnotu 3,9 %, podobne ako v apríli a októbri to bola najnižšia hodnota v tomto roku. V medzimesačnom porovnaní dosiahla 0,3 %, čo bolo viac ako v predošlých troch mesiacoch. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V rámci medzimesačného vývoja sa ceny zvýšili v 7 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozpätí od 0,1 % v odbore rozličné tovary a služby po 1,7 % v odbore doprava. Pokles cien sa medzimesačne zaznamenal v troch odboroch - potraviny s nealko nápojmi (-0,1 %), alkoholické nápoje s tabakom (-0,2 %) a nábytok s bytovým vybavením a bežnou údržbou domácnosti (-0,4 %). V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili vo všetkých 12 odboroch, a to od 0,9 % v odbore potraviny s nealko nápojmi po 9,0 % v odbore reštaurácie s hotelmi.
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie (za obdobie december 2024 až november 2025 voči obdobiu december 2023 až november 2024) dosiahla hodnotu 4,2 %.
