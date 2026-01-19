< sekcia Ekonomika
Harmonizovaná medziročná inflácia v decembri 2025 dosiahla 4,1 %
V medzimesačnom porovnaní sa zaznamenal pokles cenovej úrovne o 0,3 %.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Harmonizovaná inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky v decembri 2025 dosiahla v medziročnom porovnaní hodnotu 4,1 %. V medzimesačnom porovnaní sa zaznamenal pokles cenovej úrovne o 0,3 %. Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie (za obdobie január 2025 až december 2025 voči obdobiu január 2024 až december 2024) dosiahla hodnotu 4,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny v decembri 2025 medzimesačne klesli v piatich odboroch (výdavkových skupinách domácností) v rozpätí od -0,1 % v odbore odevy a obuv po -2,4 % v odbore doprava. Nárast cien sa medzimesačne zaznamenal v štyroch z 12 odborov v rozpätí od 0,1 % v odboroch rekreácia s kultúrou a reštaurácie s hotelmi po 0,3 % v odbore nábytok s bytovým vybavením.
Najväčší vplyv na vývoj medzimesačnej inflácie mal cenový pokles v odbore doprava a potraviny s nealko nápojmi. Ceny sa v medziročnom porovnaní v decembri 2025 zvýšili vo všetkých 12 odboroch, a to od 1,8 % v odbore doprava po 8,9 % v odbore reštaurácie s hotelmi.
V priemere za rok 2025 sa ceny zvýšili taktiež vo všetkých 12 odboroch, a to od 2,3 % v odbore doprava po 9,8 % v odbore vzdelávanie.
