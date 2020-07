Hasbro sa v 2. kvartáli prepadol do straty

Pawtucket 27. júla (TASR) - Americký výrobca hračiek Hasbro oznámil v pondelok za 2. kvartál 2020 stratu. Dôvodom bolo zastavenie výroby v niektorých závodoch po zavedení blokád a obmedzení na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Uškodil mu tiež odklad premiér hollywoodskych filmov, ktoré sú spojené s jeho hračkami.



Hasbro spresnil, že zatvorenie tovární v USA, Írsku a Indii spôsobilo nedostatok výrobkov v maloobchodných predajniach, ktoré sa len začínajú znovu otvárať.



Očakáva, že sa produkcia vráti na "normálnu" úroveň v závere 3. štvrťroka za predpokladu, že nedôjde k výraznejšiemu obnoveniu blokád.



Spoločnosť oznámila, že za tri mesiace do konca júna zaznamenala čistú stratu 33,9 milióna USD (29,20 milióna eur), čo predstavuje 25 centov na akciu, po zisku 13,43 milióna USD alebo 11 centov/akcia v rovnakom období minulého roka. Pod tento výsledok sa podpísala aj akvizícia spoločnosti Entertainment One, výrobcu hračiek Peppa Pig.



Po vylúčení mimoriadnych položiek zarobila firma so sídlom v Pawtuckete na Rhode Islande v uplynulom kvartáli 2 centy na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali zisk 23 centov/akcia.



Čisté tržby Hasbro klesli na 860,3 milióna USD z vlaňajších 984,54 milióna USD a tiež zaostali za odhadmi analytikov, ktorí očakávali tržby 992,2 milióna USD.



(1 EUR = 1,1608 USD)