Hassett: Americká ekonomika tento rok vzrastie o 3 %

Washington 21. mája (TASR) - Riaditeľ americkej Národnej ekonomickej rady (NEC) Kevin Hassett v stredu predpovedal, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov tento rok vzrastie o 3 %. TASR o tom informuje na základe správy kanálu Fox Business.



Je to optimistickejší odhad ako v prognóza Rozpočtového úradu Kongresu (CBO), ktorá počíta so zvýšením HDP o 1,8 %, čo Hassett označil za „veľmi konzervatívny“ odhad. Hassett pre Fox Business povedal tiež, že rast ekonomiky o 3 % zabezpečí, že daňový účet prezidenta Donalda Trumpa sa „zaplatí sám“. Pokiaľ ide o obchod, Hassett je „presvedčený“, že v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov dôjde k sérii nových obchodných dohôd.



Predbežné údaje ministerstva obchodu z konca apríla pritom naznačujú, že americká ekonomika v 1. štvrťroku 2025 nečakane klesla, medziročne o 0,3 %. Bol to jej prvý pokles za tri roky a prispel k nemu najmä prudký nárast dovozu o 41,3 %, keď sa firmy ponáhľali vytvoriť si zásoby predtým, ako prezident Trump zaviedol začiatkom apríla masívne clá. To podčiarkuje rušivý charakter jeho colnej politiky.