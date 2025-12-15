< sekcia Ekonomika
Hassett: Názory prezidenta sú dôležité, rozhodovanie Fedu neovplyvnia
Poslaním americkej centrálnej banky (Fed) je zachovať si nezávislosť.
Autor TASR
New York 15. decembra (TASR) - Poslaním americkej centrálnej banky (Fed) je zachovať si nezávislosť. Vyhlásil to v nedeľu (14. 12.) Kevin Hassett, hlavný ekonomický poradca prezidenta Donalda Trumpa a jeho favorit na post budúceho šéfa Federálneho rezervného systému. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ako poradca prezidenta „sa s ním rozprávam takmer každý deň a takmer o všetkom,“ povedal Hassett v rozhovore pre televíznu stanicu CBS. Trump má „veľmi silné a veľmi dobre podložené názory na to, čo by sme mali robiť. Ale v konečnom dôsledku je úlohou Fedu byť nezávislý,“ uviedol v odpovedi na otázku, či by sa s prezidentom radil, ak by sa stal nástupcom súčasného šéfa centrálnej banky Jeromeho Powella, ktorého funkčné obdobie končí v máji budúceho roka. Názory prezidenta sú dôležité, ale na rozhodovanie Fedu by nemali žiaden vplyv, zdôraznil Hassett.
Trump začiatkom decembra naznačil, že jeho favoritom na post šéfa Fedu je šéf Národnej ekonomickej rady, 63-ročný Hassett, ktorý je považovaný za zástancu uvoľnenej menovej politiky. Funkčné obdobie Powella sa končí v máji 2026. Trump otvorene kritizuje menovú politiku Fedu pod jeho vedením, keďže Powell podľa neho neznižuje úrokové sadzby dostatočne rýchlo.
