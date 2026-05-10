Odborník: Havarijné poistenie je pre firmu investícia, nie náklad
Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Havarijné poistenie síce nie je povinné, aj poškodenie jedného kľúčového firemného vozidla však môže výrazne narušiť chod spoločnosti. Hoci sa očakáva, že poistenie bude aj tento rok drahšie vzhľadom na vyššie náklady na opravy či daňové zaťaženie, firmy by ho nemali brať ako zbytočný náklad, ale kľúčovú investíciu do svojej stability, zdôraznil Vladimír Guštafik z Business Lease Slovakia.
Vyzdvihol, že ide o daňový výdavok, ktorý podnik chráni pred stratou majetku. Nezbavuje síce firmu zodpovednosti, ale pomáha jej predvídať náklady. „Základom pri zvažovaní havarijnej poistky je uvedomenie si, či je jednotlivec, resp. firma schopná a ochotná znášať riziká, ktoré sú stále väčšie. Kvalitné havarijné poistenie totiž na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP) kryje aj škody vzniknuté neznámym vozidlom alebo osobou, poškodenie pri vykradnutí vozidla alebo jeho krádež a taktiež živelné udalosti, ktoré nás v posledných rokoch trápia stále viac,“ vysvetlil Guštafik.
Ďalším dôvodom pre rozhodnutie, či si za havarijné poistenie priplatiť, sú stále sa zvyšujúce výbavy vozidiel. „Dnes už je celkom bežné, že nové vozidlá majú vpredu zabudovaný dištančný radar, senzory či kamery, ktoré na jednej strane vodičovi pomáhajú predísť kolízii, ale na strane druhej vedia opravu čo len drobného ´ťukanca´ predražiť. Bez havarijného poistenia je takáto oprava významný zásah do rozpočtu,“ upozornil. Namiesto nepredvídateľného výdavku pri poistnej udalosti ide v prípade poistenia o fixnú položku, s ktorou firma môže počítať.
Odborník zdôraznil, že pri výbere havarijného poistenia by si mala firma preveriť renomé poisťovne a skôr ako na cenník pozerať na kvalitu jej asistenčných služieb. „Ak si vyberiete kvalitné havarijné poistenie, poisťovňa by mala v prípade nehody alebo poruchy vozidla zabezpečiť jeho odtiahnutie, posádke návrat domov alebo pokračovanie v ceste, náhradné vozidlo a podobne, vďaka čomu sa váš zamestnanec môže venovať práci aj ďalej. Obdobne sa zaujímajte o rýchlosť odškodnenia zo strany poisťovne v prípade poistného plnenia,“ vymenoval Guštafik.
Pripomenul, že väčšina poisťovní pri cene poistky uplatňuje tzv. segmentačné kritériá, ktoré zohľadňujú najmä vek majiteľa a miesto registrácie vozidla. Poistky pre mladých vodičov a vozidlá registrované v krajských mestách s hustejšou premávkou bývajú preto drahšie. Cena sa však dá optimalizovať viacerými spôsobmi.
„Znížiť ju môže najmä dlhodobý priaznivý škodový priebeh, prípadne viacero poistení v danej poisťovni. Cenu poistky môžete ovplyvniť aj podielom spoluúčasti. Nižšia cena poistky nie je vždy výhodou, pretože môže byť nastavená s vyššou spoluúčasťou pri poistnej udalosti, a teda aj s vašimi vyššími nákladmi pri poistnej udalosti. Naopak, vyššia cena vie významne znížiť spoluúčasť,“ zhodnotil odborník.
Pri vysielaní zamestnancov na služobné cesty do zahraničia je podľa neho havarijné poistenie nevyhnutnosťou najmä kvôli často vyšším nákladom na opravy v cudzine. Dôležitý je pritom nielen rozsah krytia v zahraničí, ale aj vyššie poistné krytie. „Platí totiž pravidlo, že vzniknutá škoda sa likviduje podľa legislatívy krajiny, v ktorej škoda nastala. Benefitom môže byť aj pripoistenie právnej pomoci, ktoré pomôže, ak vodič firmy zaviní dopravnú nehodu a príde o vodičský či technický preukaz, respektíve je voči nemu vznesené obvinenie z priestupku, prípadne z nedbanlivostného trestného činu,“ doplnil Guštafik.
