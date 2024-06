Havarijné poistenie nepokrýva všetky škody spôsobené extrémnym počasím

Bratislava 6. júna (TASR) - Havarijné poistenie motorových vozidiel nezahŕňa náhradu všetkých škôd, ktoré môžu byť spôsobené prírodnými živlami. Niektoré poisťovne preto ponúkajú dodatočné pripoistenia, ktoré sa týkajú rizík spojených s počasím. Ak má však auto zlý technický stav alebo k nehode prispela neprimeraná jazda počas extrémneho počasia, poisťovne môžu krátiť alebo odmietnuť poistné plnenie. Upozornila na to lízingová spoločnosť Business Lease Slovakia.



Prívalové dažde dokážu skomplikovať jazdu autom, keďže z cesty sa stáva nesúvislý terén s mlákami a so zaliatymi úsekmi. Mnohí vodiči sa však snažia tento terén prejsť, čo nie je podľa Vladimíra Guštafíka zo spoločnosti Business Lease Slovakia dobré. "Riskujú tým materiálne škody, dokonca až fatálne následky takejto jazdy pre posádku aj ostatných účastníkov cestnej premávky," uviedol.



V prípade prudkých prívalových dažďov je podľa neho ideálne čo najskôr odstaviť vozidlo a preparkovať ho na vyvýšené miesto, kde je menší predpoklad jeho zaplavenia. Pri jazde v plnej rýchlosti na naplavenej ceste môže dôjsť k poškodeniu auta, rovnako hrozí aj nebezpečenstvo akvaplaningu. Guštafík upozornil, že vozidlo sa v takýchto situáciách stáva neovládateľným a následné škody nie sú zvyčajne kryté havarijným poistením.



Pri rozvodnenej rieke alebo pretrhnutej hrádzi odporúča, aby ľudia auto okamžite opustili. "Pokiaľ je aj stojace vozidlo zaliate vodou tak, že sa pod vodu dostal aj motor vozidla, neodporúča sa po opadnutí vody motor štartovať, pretože môže prísť k jeho poškodeniu. Vozidlo je potrebné odtiahnuť do servisu a nechať ho dôsledne skontrolovať a odborne vysušiť," priblížil.



Ak by sa dážď zmenil na búrku až krupobitie, tak by sa podľa Guštafíka ľudia nemali snažiť zvyšovať rýchlosť v snahe byť čo najskôr v cieli cesty. Pri vyššej rýchlosti totiž rastie aj riziko nehody. V prípade letných pneumatík môže dostať vozidlo šmyk, preto vždy treba prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky.



Škody spôsobené vodou, búrkou alebo vetrom vie zmierniť havarijné poistenie, avšak netýka sa to všetkých typov extrémneho počasia. Lízingová spoločnosť spresnila, že ak vodiči neprispôsobili jazdu stavu vozovky alebo k nehode prispel zlý technický stav vozidla, poisťovňa im môže aj napriek havarijnému poisteniu krátiť alebo odmietnuť poistné plnenie.