Havarijnú situáciu v D. Kubíne bude Tehos riešiť z vlastných zdrojov

Dolný Kubín 24. júla (TASR) - Havarijnú situáciu v kotolni na dolnokubínskom sídlisku Banisko bude mestská teplárenská spoločnosť Tehos riešiť z vlastných zdrojov. Rozhodli o tom dolnokubínski mestskí poslanci na utorňajšom (23. 7.) mimoriadnom rokovaní.



V uplynulých týždňoch došlo na jednom z kotlov zabezpečujúcich dodávky teplej vody a tepla pre obyvateľov na sídlisku Banisko k havarijnej situácii. "Obhliadkou sa zistilo, že kotol nie je opraviteľný. Vzhľadom na to, aby sme stihli pripraviť všetky naše zariadenia na zimnú sezónu, bolo nevyhnutné zvolať mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva a schváliť technické riešenie vzniknutej situácie," vysvetlil primátor Ján Prílepok.



Vykurovacia sezóna sa začína v septembri a najneskôr v tomto mesiaci musí byť kotolňa pripravená na dodávku tepla pre odberateľov. "Mestská teplárenská spoločnosť zabezpečí v najbližších týždňoch inštaláciu nového dvojkotla s nižším výkonom, čím sa zvýši celková efektívnosť kotolne," vysvetlil primátor. Doplnil, že dodávka nového dvojkotla je v predpokladanej cene približne 130.000 eur.



Mestská teplárenská spoločnosť vyrába teplo prevažne z drevnej štiepky, ktorá tvorí 80 percent energetického mixu. Zvyšných 20 percent pokrýva zemný plyn. Kotolňa na Banisku je plne plynofikovaná.



Konateľ Tehosu Stanislav Vilček priblížil, že v minulosti tam zvažovali iné druhy vykurovania, ako využitie geotermálnej energie spolu s tepelným čerpadlom. Uvažovalo sa aj o spaľovaní drevnej štiepky s kogeneráciou, kde sa vyrába z plynu elektrina a teplo. To však podľa Vilčeka nebolo možné z viacerých dôvodov. Náklady na realizáciu vrtu a tepelného čerpadla boli vysoké a nepriaznivo by ovplyvňovali cenu tepla. "Tak isto v tom čase nebola žiadna nenávratná finančná podpora. Taktiež nevhodné umiestnenie samotného objektu kotolne v blízkosti bytových domov a bez prístupovej cesty. To znamená nemožnosť zásobovania drevnou štiepkou aj zvýšený hluk a vibrácie pri kogeneračnej jednotke alebo pri tepelnom čerpadle," vysvetlil s tým, že z tohto dôvodu nepristúpili k realizácii.