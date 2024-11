Havetta: Slovensko je posledné roky vo výrobe vodíka sebestačné

Bratislava 12. novembra (TASR) - Výroba vodíka na Slovensku za roky 2019 až 2023 bola priemerne o 0,3 % vyššia ako jeho spotreba, čo značí aktuálnu sebestačnosť Slovenska. Uviedol to Andrej Havetta, analytik Inštitútu hospodárskych analýz (IHA), analytického útvaru Ministerstva hospodárstva (MH) SR, na 1. vodíkovom workshope MH SR a Národnej vodíkovej Asociácie Slovenska (NVAS), pri prezentácii štúdie Prognóza bilancie výroby a spotreby vodíka v SR.



Takmer celá výroba vodíka sa podľa neho však priamo spotrebováva v podnikoch na vlastnú spotrebu. Odhadom iba menej ako 1 % vyrobeného objemu vodíka môže predstavovať výroba určená na ďalší predaj. "Najväčšia koncentrácia je pritom v chemickom a petrochemickom priemysle, naopak, príležitosť do budúcna vo využívaní vodíka je v sektore dopravy a energetiky," spresnil analytik IHA.



Priblížil, že v roku 2023 sa na Slovensku vyrobilo 151.100 ton a spotrebovalo 150.500 ton vodíka. "V roku 2022 výroba vodíka dosiahla úroveň 163.800 ton a spotreba 163.300 ton," doplnil Havetta.



Do roku 2030 by sa v SR podľa jeho slov mohlo spotrebovať 164.800 až 186.600 ton vodíka ročne. Výroba vodíka by mala dosiahnuť ročnú úroveň 165.300 až 188.300 ton. Počet užívateľov vodíka v SR sa podľa neho pohybuje "v jednotkách". "Väčšina vodíka sa v SR, ale aj v EÚ využíva na neenergetické účely," poznamenal.



"Rovnako, ako aj v iných krajinách sa všetok vodík na Slovensku vyrába parným reformingom zemného plynu. V Česku sa však väčšina vodíka vyrába parciálnou oxidáciou ropných zvyškov. Ďalší spôsob výroby vodíka je elektrolýza, jej podiel na výrobe je však pod 1 %," podčiarkol.



Havetta zdôraznil, že import vodíka do SR dosiahol vlani len 175 ton a predvlani 138 ton vodíka. "V minulom roku sa exportovalo 472 ton, predvlani 350 ton vodíka" dodal analytik s tým, že v súčasnosti je zahraničný obchod s vodíkom nerozvinutý.



Doplnil, že pre napĺňanie cieľov definovaných v smernici o podpore a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov by mala v roku 2030 na základe prognóz predstavovať spotreba tzv. obnoviteľného vodíka približne 50.000 ton, čo predstavuje tretinu súčasnej výroby. V súčasnosti totiž nie je podľa neho známy objem výroby takéhoto vodíka, a preto ide len o odhad pri zachovaní sektorových podielov spotreby.