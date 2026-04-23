< sekcia Ekonomika
Havlíček: Česko rokuje so SR o dodávkach pohonných látok zo Slovnaftu
Rusko v stredu potvrdilo správy o pozastavení vývozu ropy z Kazachstanu do Nemecka cez severnú vetvu ropovodu Družba. Odvoláva sa na technické dôvody.
Praha 23. apríla (TASR) - Česko rokuje so Slovenskom o prípadných dodávkach pohonných látok zo Slovnaftu. Dôvodom je oznámenie Ruska o pozastavení vývozu ropy z Kazachstanu do Nemecka cez severnú vetvu ropovodu Družba. ČR z Nemecka odoberá približne 30 percent svojich zásob pohonných látok. Na konferencii NextGen Energetika 2035+ to vo štvrtok povedal český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Môžem prezradiť, že rokujeme o prípadných náhradných dodávkach finálneho produktu ropy, teda pohonných látok, zo Slovenska, čiže zo Slovnaftu, ak by sa preukázalo to, čo sa stalo včera. Inými slovami, keď Rusko oznámilo Nemecku, že končí tranzit takzvanej kazašskej ropy cez severnú časť Družby,“ povedal Havlíček.
Keďže Česko z Nemecka odoberá zhruba 30 percent pohonných látok z celkového množstva svojich zásob, zastavenie dodávok ropy z Kazachstanu by podľa neho mohol mať pre ČR negatívne dôsledky. „My musíme v tejto chvíli okamžite komunikovať s tými, od ktorých by sme boli schopní nakupovať hotové produkty,“ vysvetlil minister. Dodal, že sa to týka len pohonných látok. Situáciu týkajúcu sa ropy a českých rafinérií považuje za stabilizovanú, ak bude fungovať ropovod TAL.
Kazachstan vyváža do Nemecka cez ropovod Družba denne približne 43.000 barelov ropy, čo je 44-percentný nárast oproti roku 2024. Úplné zastavenie dodávok z Kazachstanu cez ropovod Družba zasiahne približne 17 percent z 12 miliónov ton ropy, ktorú ročne spracuje nemecká rafinéria PCK v meste Schwedt. Palivo z nej zásobuje zhruba 90 percent automobilov v Berlíne a Brandenbursku.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
