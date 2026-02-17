Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Havlíček: ČR sa chce inšpirovať systémom podpory bývania a PPP v SR

Český podpredseda vlády a minister priemyslu a obchodu ČR Karol Havlíček hovorí na medzinárodnej odbornej konferencii o dostupnom bývaní a spoločenskom dopade – Doma 26 - Prečo doma, prečo Slovensko, prečo teraz? v Bratislave 17. februára 2026. Foto: TASR - Maroš Herc

Veľkou výzvou je znížená päťpercentná daň z pridanej hodnoty na byty v tomto novom systéme, uviedol.

Bratislava 17. februára (TASR) - Česko sa chce inšpirovať projektom štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku. Veľkou výzvou je znížená päťpercentná daň z pridanej hodnoty na byty v tomto novom systéme, uviedol v utorok na odbornej konferencii o nájomnom bývaní v Bratislave prvý podpredseda vlády a minister priemyslu a obchodu Českej republiky Karel Havlíček. Za inšpiráciu označil aj projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP) v SR.

Vážne uvažujeme, že sa pustíme nielen v rámci ďalších dopravných projektov, ktoré pripravujeme, ale i v rámci bývania a nemocníc,“ poznamenal Havlíček. Využitie súkromného sektora označil za správnu cestu. „To je ďalšia vec, kde sa môžeme vzájomne inšpirovať,“ podotkol.

V ČR podľa ministra prebieha veľká revolúcia v stavebnom konaní, keď podstatne menia stavebný zákon vrátane elektronizácie a digitalizácie procesov. Havlíček uviedol ako dôvody vysokých cien bývania dopyt prevyšujúci ponuku, ale aj drahú energiu.



„To môžeme zmeniť iba tým, že začneme rýchlejšie stavať. Sme v trhovom prostredí, kde máme vyšší záujem než je ponuka. To predsa nie je normálne. Stavebné firmy chcú stavať, majú na to peniaze a našou povinnosťou, či v Česku alebo na Slovensku, je umožniť im, aby rýchlo stavali,“ uviedol Havlíček. Podľa neho treba zvrátiť pomer záujmu a ponuky, čo vytvorí prirodzený tlak na cenu.

Český minister označil na európskej úrovni za dôležitú a potrebnú zmenu energetickej politiky. „Musíme, nie je iná cesta. Je neprijateľné, že v Spojených štátoch budú mať štyri-, päťkrát lacnejšiu energiu, že sa firmy budú sťahovať z Česka, zo Slovenska, z Nemecka, Francúzska, Talianska do Spojených štátov alebo do Ázie,“ upozornil Havlíček.
