Hazardné hry sú od júla pod väčšou kontrolou

Bratislava 8. júla (TASR) – Hazardné hry sú od začiatku júla pod väčšou kontrolou. Účinnosť nadobudla tretia časť vyhlášky Ministerstva financií SR, podľa ktorej od tohto dátumu dostáva Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) od jednotlivých prevádzkovateľov dátové balíky so základnými údajmi o jednotlivých hazardných hrách online. Cieľom je zefektívniť prácu úradu najmä v oblasti dozoru a kontroly, uviedol vo štvrtok ÚRHH.



„Zmyslom prijatia tejto vyhlášky bolo najmä zautomatizovanie procesov. K dispozícii tak máme možnosť sledovať online dáta z každej hazardnej hry celkovo alebo aj samostatne, a to najmenej v rozsahu stávka, výhra, výplata, prípadne s uvedením dátumu a času hry. Rovnako máme možnosť sledovať a analyzovať štatistické údaje, akými sú napríklad počet odohratých hazardných hier,“ uviedol generálny riaditeľ úradu Peter Andrišin.



Vyhláška vstúpila do platnosti 30. decembra minulého roka a účinnosť nadobúdala postupne v troch termínoch. Od 1. januára pre online prístup na server prevádzkovateľa, od 1. júna pre registráciu prevádzkovateľov hazardných hier a 1. júla pre oficiálne spustenie zasielania dátových balíkov. Vyhláška definuje spôsob a rozsah údajov, ku ktorým sa úrad dostane bezplatným prístupom cez server prevádzkovateľa hazardnej hry, alebo spôsob a rozsah údajov, ktoré je povinný prevádzkovateľ posielať úradu na dennej alebo mesačnej báze.